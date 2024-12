IShowSpeed, à beira das lágrimas ao ver a pele de Leo Messi em Fortnite

Óma das maiores bombas que atingiram o mundo dos videogames esta semana foi, sem dúvida, a chegada de uma skin de Leo Messi em Fortnite. Isto, apesar de ter sido algo que encantou todos os seus seguidores, houve outras pessoas que não acharam isso tão engraçado.

Um exemplo claro é, sem dúvida, o popular streamer dos EUA IShowSpeed. O criador do conteúdo é conhecido por ser um grande fã de Cristiano Ronaldo (provavelmente seu maior fã no mundo inteiro), por isso não ficou nada feliz que o argentino estivesse no jogo da Epic Games em vez de seu ídolo.

Na verdade, hoje ele fez uma transmissão ao vivo e começou a trabalhar para ver como era essa skin. O mais impressionante foi que sua raiva era tanta que a certa altura ele até se viu prestes a chorar incontrolavelmente de frustração, algo que ele finalmente conseguiu evitar

No entanto, a sua raiva era mais do que evidente e ele demonstrava-a através de gestos e sobretudo gritos (algo que, por outro lado, é o mais comum em seus shows ao vivo). Esta é mais uma prova do seu grande amor pelo futebolista português e da devoção que lhe mantém

O amor incondicional de IShowSpeed ​​por Cristiano Ronaldo

Como já mencionamos, não é segredo que Cristiano Ronaldo é, por assim dizer, o herói do IShowSpeed. O streamer chegou a confessar que o jogador de futebol foi sua inspiração para começar a criar conteúdo quando marcou aquele famoso chute de cabeça contra a Juventus na Liga dos Campeões da UEFA.

Desde então, seu fanatismo foi crescendo aos poucos a níveis inimagináveis ​​para muitos. Esta ‘loucura’ levou-o a comprar o seu primeiro carro de luxo, um Lamborghini, e decorá-lo completamente com as cores de Portugal e com imagens de Cristiano Ronaldo a fazer a sua popular festa ‘siu’.

Mas não fica por aí, pois Speed ​​tem vindo a aumentar gradualmente a sua coleção de objetos portugueses. Ele tem diversas camisas que o próprio jogador usou nas partidas e pelas quais pagou milhares e milhares de dólares.

Na verdade, algumas dessas peças estão em exibição em sua nova configuração. Esta sala foi mostrada pelo criador do conteúdo recentemente e, para surpresa de ninguém, também é amplamente temático com detalhes da estrela portuguesa, incluindo um gigante número sete numa das paredes nas cores vermelha e verde de Portugal

Esta é a aparência da pele de Leo Messi em Fortnite

Voltando ao assunto Com a chegada do argentino ao Fortnite, ele foi incluído, mas não apenas com uma skin. Existem duas linhas de skinspor assim dizer, um com cores claras e outro com tons mais escuros onde o preto e o dourado são os protagonistas.

A gama de cores mais claras inclui um Leo Messi de aparência normal, vestindo uma camisa com o tradicional número 10 e também uma skin baseada em uma espécie de leão que desta vez é completamente branco com cores azul celestealgo que se refere à seleção argentinapois também usa braçadeira de capitão.

Quanto à faixa mais escura, isso inclui uma skin de Leo Messi com uma camisa preta com o logotipo de sua própria marca em dourado. Sua versão leão desta vez é totalmente preta e os detalhes são dourados, além de manter a braçadeira de capitão citada acima.