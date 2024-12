Islam Makhachev vs. Arman Tsarukyan 2, Merab Dvalishvili vs. Umar Nurmagomedov é oficial do UFC 311

O UFC 311 acaba de conseguir duas lutas pelo título com Islam Makhachev defendendo seu cinturão dos leves contra Arman Tsarukyan em uma revanche na luta principal, enquanto Merab Dvalishvili coloca seu cinturão do peso galo em disputa contra Umar Nurmagomedov na luta co-principal em 18 de janeiro no novo Intuit Dome em Los Angeles.

O CEO do UFC, Dana White, anunciou as lutas nesta quarta-feira.

Embora Makhachev x Tsarukyan fosse esperado há muito tempo para o pay-per-view de janeiro, a luta pelo título dos galos aparentemente aconteceu no último minuto.

Dvalishvili afirmou originalmente que queria retornar em março, mas esse cronograma não funcionou para Nurmagomedov, com o Ramadã começando no mesmo mês. Isso levou a mais do que algumas trocas feias entre eles, com Dvalisvhili eventualmente voltando sua atenção para uma possível revanche contra Petr Yan, enquanto Nurmagomedov disse que estava pronto para lutar contra qualquer um que o UFC lançasse contra ele.

Tudo mudou esta semana com White revelando detalhes sobre como a luta aconteceu.

“Merab veio ao escritório ontem à noite, nos disse que está cansado de ouvir Umar desrespeitá-lo e queria que essa luta acontecesse o mais rápido possível”, disse White. “Ligamos para Umar, ele estava dormindo no Daguestão e disse ‘claro que sim, em qualquer lugar, a qualquer hora’.”

Dvalishvili entra na luta com 11 vitórias consecutivas, incluindo a vitória para destronar Sean O’Malley e se tornar campeão peso galo. Enquanto isso, Nurmagomedov ostenta um recorde perfeito de 18-0, incluindo seis vitórias no UFC.

Quanto ao evento principal, Makhachev volta com Tsarukyan depois que eles se enfrentaram pela primeira vez na Luta da Noite em 2019. Embora Makhachev tenha vencido o encontro inicial, Tsarukyan lhe deu momentos difíceis, especialmente considerando que ele aceitou o combate em curto prazo.

Agora, quase seis anos depois, eles se encontrarão novamente com Makhachev em busca de sua quarta defesa consecutiva do título, após duas vitórias sobre Alexander Volkanovski e sua vitória mais recente contra Dustin Poirier. Tsarukyan já venceu quatro vitórias consecutivas com um currículo de 9-1 desde que caiu para Makhachev em sua estreia no octógono.

Makhachev x Tsarukyan 2 e Dvalishvili x Nurmagomedov são as manchetes do UFC 311, com mais lutas previstas para serem anunciadas nas próximas semanas.