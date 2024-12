Jamie Foxx conta uma história comovente de como a música e sua filha ajudaram a salvar sua vida

EUem seu novo especial da Netflix, Jamie Foxx: O que aconteceu foi…, Jamie Foxx fala sobre uma terrível emergência médica que enfrentou em abril de 2023. O ator e músico vencedor do Oscar revelou que sofreu um sangramento cerebral que levou a um derrame, que exigiu uma cirurgia de emergência. Durante este período crítico a filha de 16 anos de Foxx Anelisedesempenhou um papel notável na sua recuperação, momento que ele conta com profunda emoção e gratidão.

Foxx compartilhou que sua condição era terrível durante os primeiros 15 dias de sua hospitalização no Hospital Piedmont, em Atlanta. que os médicos temiam por sua vida. “Eles disseram que a certa altura, nos primeiros 15 dias, pensaram que iriam me perder porque meus sinais vitais estavam fora de controle”, lembrou ele no palco. Apesar dos esforços da equipe médica, eles lutaram para estabilizá-lo.Eles deram a ele todos os medicamentos que puderam. Não está funcionando, temos que mantê-lo calmo porque seus sinais vitais estão tão altos que vamos perdê-lo“, disse Foxx.

A maior tragédia e colapso mental de Jamie Foxx explicados

Em meio a esse caos, um “milagre” aconteceu quando Anelise, então com 14 anos, resolveu o problema com as próprias mãos. Foxx descreveu como ela entrou furtivamente em seu quarto de hospital com seu violão apesar de sua relutância inicial em que ela o visse num estado tão vulnerável.

“Eu não queria que ela me visse daquele jeito, mas ela entrou furtivamente no meu quarto de hospital com seu violão e disse: ‘Eu sei do que meu pai precisa… esse é meu pai’,’” Foxx lembrou emocionado.

Como a música de Anelise estabilizou seus sinais vitais

Enquanto Anelise tocava seu violão, algo extraordinário aconteceu. “Disseram que quando ela estava brincando, meus sinais vitais diminuíram“, compartilhou Foxx, acrescentando que as enfermeiras ficaram surpresas pela melhora repentina em sua condição. Ele refletiu sobre o momento com profunda espiritualidade, dizendo: “Você sabe o que eu descobri? Que Deus estava naquele violão. Esse é o meu desfibrilador espiritual.”

Durante o especial, que foi gravado em outubroFoxx convidou Anelise ao palco para mostrar suas habilidades na guitarra ao público. “Brinque, brinque, brinque“, ele a encorajou calorosamente.”Deixe-os ver seu talento. Brilhe Anelise, brilhe querida.” O orgulhoso pai abraçou a filha, agradecendo-lhe por “intensificando quando tudo estava perdido.”

Esta história sincera não apenas destaca o vínculo entre pai e filha, mas também oferece uma visão sobre a resiliência e a força da família de Foxx durante um dos momentos mais desafiadores de sua vida.