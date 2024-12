Jamie Foxx quer prestar queixa por ataque com arremesso de vidro

Jamie Foxx não está dando a outra face quando se trata da suposta agressão em que levou um copo na cara … O TMZ descobriu que quer que o autor do crime seja processado.

Uma fonte com conhecimento direto disse-nos que o ator – que está cooperando totalmente com a investigação – quer prestar queixa para que este tipo de incidente não aconteça com outras pessoas.

Nenhuma prisão foi feita ainda. Embora não identifiquemos um suspeito ou pessoa de interesse na investigação, fomos informados que os policiais querem falar com Jaspe Golfinho – um dublê “Jackass” que aparentemente estava na casa do Sr. Chow está na noite em questão… em conexão com a suposta agressão.

Fomos informados de que os policiais obtiveram imagens de vídeo do restaurante de Beverly Hills, Sr. Chow na noite em questão… embora eles ainda não tenham dito exatamente o que está acontecendo, já que estão no meio da investigação.

Nossas fontes dizem que as autoridades ainda estão entrevistando pessoas e elaborando seus casos.



TMZ. com

Nós lhe contamos o que levou Jamie a supostamente ter um copo jogado nele … depois que alguém usou um apontador laser projetar um pênis na mesa de Foxx no restaurante. Foxx estava comemorando seu aniversário com um grupo de pessoas, incluindo suas filhas.

De acordo com nossas fontes, a façanha – organizada por membros da equipe de produção de “Jackass” – enfureceu Jamie… que marchou para dizer aos caras que estavam pregando a peça para pararem com isso.

Como informamos anteriormente, um copo pesado foi jogado, acertando Foxx no rosto e cortando sua boca.

Jasper, ator e rapper, apareceu no filme de 2022 “Jackass Forever”. Ele também é membro fundador do coletivo de rap Odd Future, junto com Tyler, o criador.