Jamie Foxx supostamente envolvido em briga no Mr. Chow em Beverly Hills durante o jantar de aniversário

Jamie Foxx estaria envolvido em uma briga na sala de jantar do Sr. Chow na noite de sexta-feira… e ele pode ter se machucado, descobriu o TMZ.

No momento, os detalhes são obscuros… mas fontes policiais nos disseram que Jamie estava envolvido na suposta altercação – no entanto, ele já havia partido quando a polícia chegou.

Um relatório de agressão foi feito e o nome de Jamie está listado como uma das partes envolvidas no que aconteceu… então a polícia entrará em contato com ele.

Uma testemunha da suposta briga disse que Jamie pode ter se machucado… mas se isso for verdade, ele não ficou por perto para receber atendimento médico.

Sabemos que Jamie estava no hotspot com sua família… porque ele foi fotografado entrando com suas filhas Corinne dar Anelis Foxxe seu ex-parceiro, Kristin Grannis.