Jane Doe, acusadora de Jay-Z, admite inconsistências no processo

Jay-Z e Sean “Diddy” Combs estão enfrentando sérias acusações de uma mulher identificada como Jane Doe, que afirma eles a agrediram sexualmente em 2000 quando ela tinha apenas 13 anos. O processo, que atraiu ampla atenção da mídia, foi recebido com veementes negações de ambos os homens. Jay-Z, agora com 55 anos, condenou publicamente as acusações, rotulando o advogado de Jane Doe, Tony Buzbee, como “um ser humano deplorável”.

Em uma entrevista recente à NBC News, Jane Doe admitiu algumas inconsistências em seu processoafirmando: “Eu cometi alguns erros“, enquanto discutia sua memória da noite em questão. Uma discrepância significativa envolve sua afirmação de que seu pai a pegou após a suposta agressão. No entanto, seu pai declarou publicamente que não se lembra de tal evento ter ocorrido.

Ele explicou à NBC: “Sinto que me lembraria disso, mas não me lembro. Tenho muita coisa acontecendo, mas quero dizer, isso é algo que definitivamente ficaria na minha mente.” Ele se lembrava de ter ido buscá-la tarde da noite em outra ocasião, mas enfatizou que isso não estava depois de cinco horas de carro da cidade de Nova Yorkcomo ela sugeriu.

Alegações contra Jay-Z e Diddy sob escrutínio

Apesar da falta de lembrança de seu pai em relação àquela noite em particular, Jane Doe mantém sua conta. Ela contou que ligou para ele de um posto de gasolina após o incidente, dizendo: “Fiquei chateado, e a pessoa no posto de gasolina percebeu que eu estava obviamente chateado e me deixou usar o telefone. Liguei para meu pai porque ele era a única pessoa em quem confiava naquela época.”

Ela descreveu a viagem para casa como silenciosa, observando: “Ele não me perguntou o que aconteceu. Ele não me perguntou o que eu fiz ou onde eu estava.” Esse silêncio levou a mais questionamentos sobre a dinâmica da família e suas discussões em torno do incidente.

O advogado Tony Buzbee abordou as discrepâncias relacionadas à memória de seu pai, afirmando: “Concordamos que ele afirma que não se lembra.“Este reconhecimento acrescenta outra camada de complexidade ao caso, pois levanta questões sobre a confiabilidade das memórias de mais de duas décadas atrás.

O processo gerou intenso discurso público, com alguns indivíduos questionando a credibilidade das alegações de Jane Doe, enquanto outros enfatizam a necessidade de levar tais alegações a sério. As lembranças conflitantes entre Jane Doe e seu pai, juntamente com sua admissão de erros, destacam os desafios enfrentados em casos históricos de agressão sexual.