Jantar com Barack e Michelle Obama fecha ruas de Hollywood

Barack Obama ainda se move como se fosse POTUS – quase 9 anos após a Casa Branca – um simples jantar com Michelle em seu hot spot favorito de Hollywood exige uma notável demonstração de força do Serviço Secreto.

O ex-prez e a primeira-dama foram até Mother Wolf no sábado à noite, e sua carreata é algo para se ver! Ao saírem do restaurante, fãs e fotógrafos gritaram para eles… e alguém até perguntou: “Vocês vão salvar o TikTok”… referindo-se ao plano pendente do governo para fechar a plataforma.