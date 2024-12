Jared Cannonier x Gregory Rodrigues anunciados na luta principal do UFC Vegas 102

Jared Cannonier está de volta ao UFC APEX.

Na segunda-feira, o UFC anunciou que o confronto dos pesos médios entre Cannonier e Gregory Rodrigues está marcado para a luta principal do UFC Vegas 102, que acontece no dia 15 de fevereiro. O MMA Mania foi o primeiro a divulgar a notícia.

Atualmente classificado em 8º lugar no ranking dos médios do UFC, Cannonier (17-8) é um ex-desafiante ao título dos médios que tem passado por momentos difíceis recentemente. O “Killa Gorilla”, de 40 anos, perdeu as duas lutas em 2024, sofrendo por nocaute para Nassourdine Imavov em junho e depois por decisão unânime para Caio Borralho em agosto. Esta é a sexta luta principal consecutiva de Cannonier, quatro delas no UFC APEX.

Rodrigues (16-5), atualmente sem classificação, tornou-se um dos favoritos dos fãs devido ao seu estilo emocionante. Rodrigues está em uma sequência de três vitórias consecutivas, mais recentemente conquistando uma vitória por decisão unânime sobre Christian Leroy Duncan no UFC 304 em julho passado.