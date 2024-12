Javier Mascherano foi apresentado no Inter Miami

“É uma honra para mim fazer parte desta família. Estou muito animado para começar esse novo sonho“Admitiu Masche e acrescentou:” Estou muito feliz por estar aqui, Para mim é um grande desafioum grande desafio. “Estou muito entusiasmado e com muita energia para começar 2025 com a equipe.”

El Jefecito explicou porque escolheu liderar o Inter Miami: “É um projeto ambicioso, com jogadores renomados, muitos deles já foram meus companheiros, mas também jovens promessas que em muitos casos saíram da academia. importante: unir todas essas partes faz com que tomemos a decisão de vir dar esse grande passo na minha carreira.

Mascherano respondeu a quem duvida de sua capacidade de treinar o Inter Miami. “Gente, o mundo pode ter a sua opinião e ela é válida, mas Estou convencido de que estou qualificado. Às vezes a experiência no futebol não faz muito sentido. Treino há três anos, treinei os jovens que sempre geram pressão, mas também Estou amparado por quase 20 anos de carreira e por tudo que vivi“. E enfatizou: “Sempre que tomo uma decisão é porque estou convencido de que posso fazê-lo. Além de tudo o que posso dizer, os resultados e o que eles veem vão emergir a opinião para saber se os céticos estavam errados ou não“.

Sobre a MLS, Masche valorizou: “É uma liga que conheço porque estive muito perto de jogar. É uma liga em crescimento, que hoje está aos olhos do mundo porque Messi, acima de tudo, faz isso acontecer“.

Além disso, o treinador analisou a temporada do Inter. “Vi a equipa, tentámos analisar a temporada, que está dividida em duas partes e depende de como se quer ver: a regular foi extraordinária, mas a decisiva é aquela com dois ou três jogos maus. você vai para casa. Não precisa ficar com uma parte da foto, tem que ficar com o filme inteiro. Tem uma equipe muito boa, que com detalhes para melhorar, vai continuar competitiva.”

A relação de Javier Mascherano com Lionel Messi e outros argentinos do Inter

Questionado se o capitão da Seleção Argentina influenciou sua escolha como técnico do Miami, Mascherano explicou: “Não nego a relação que tenho com Leo e não vou negar. como eu fiz. “Nós jogamos, mas as decisões e metodologias terão que ser questionadas pelo tomador de decisão. Estou ansioso para mostrar o que realmente vale, é para isso que servem esses desafios.”

“Tenho mais três jogadores no elenco com quem jogo há muito tempo e tenho uma relação muito próxima. Não vou negar que tenho uma amizade. Tive que treinar Otamendi, que era meu amigo Mas as coisas estão separadas, não vou colocar meu relacionamento em risco por uma taxa. Uma coisa é trabalho e outra coisa é amizade.“.

E foi mais fundo: “Com Federico, Benja Cremaschi, Avilés e Facu Farías tenho uma relação de conhecimento. Com Facu tive que tomar uma decisão difícil, como deixá-lo fora do Pré-Olímpico, deixar Fede fora dos Jogos .As decisões são assim, para Foi para isso que me contrataram. A questão de não misturar as coisas não é difícil para mim.além disso meu relacionamento continuará da mesma forma.

Como Javier Mascherano chega ao banco do Inter Miami

Mascherano explicou como decidiu deixar as categorias de base da Argentina para assumir o cargo no Inter Miami. “Ele tinha contrato com a Argentina até 2026, Agradeço ao presidente (Claudio Chiqui Tapia) por me compreender e me libertaresteve na seleção sul-americana que se classifica para a Copa do Mundo Sub-20, isso me pegou de surpresa e tudo aconteceu muito rápido, tive que tomar uma decisão e vendo que era um passo importante, Eu não hesitei em aceitar“, confessou o DT.

“TINHA CONTRATO COM A ARGENTINA ATÉ 2026. ISSO ME PEGOU DE SURPRESA”, Javier Mascherano e a ligação do Inter Miami. #DisneyPlus pic.twitter.com/BLaLxn1a6O – Centro Esportivo (@SC_ESPN) 3 de dezembro de 2024

O Little Boss enfrentará sua segunda experiência como treinador, após passar pelas seleções Sub 20 e Sub 23este último nos últimos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Masche voltará a treinar jogadores que teve na Seleção Argentina, como Federico Redondo, Facundo Farías e Tomás Aviles, e se reunirá com antigos companheiros, agora na função de treinador, como Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets e Claro, Messi.

Como jogador de futebol, Masche jogou por times gigantes do futebol mundial, como River Plate, Corinthians do Brasil, West Ham e Liverpool da Inglaterra, Barcelona da Espanha e Hebei Fortune da China.