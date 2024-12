Jay-Z chateado com alegações de estupro, afirma o advogado Alex Spiro

Uma palavra descreve como Jay-Z sente-se sobre as acusações de estupro contra ele… “chateado”.

Spiro disse em uma mesa redonda de repórteres na sede da Roc Nation em Nova York que Jay sente que o processo zomba do sistema judiciário por causa do que ele chama de alegações infundadas feitas por seu acusador.

Spiro diz que Jay-Z também está chateado com isso Beyoncé, Hera Azul e o resto de sua família tem que lidar com essas falsas alegações. Além disso, Jay está irritado com o fato de o processo “distrair e dissuadir vítimas reais de se apresentarem”.