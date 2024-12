Jay-Z comparece à estreia de ‘Mufasa’ com Beyoncé e Blue Ivy em meio a processo de estupro

Já havia uma “contagem regressiva” para Beyoncé dar Hera Azula aparição na estreia de “Mufasa” antes Jay-Z foi atingida por uma alegação de agressão sexual… então, todos os olhos estavam voltados para o tapete vermelho para ver se a dupla mãe e filha na verdade apareceu na segunda à noite. Eles não apenas apareceram, mas Jay-Z os acompanhou.



Todos os três membros da família estiveram presentes no Dolby Theatre, em Hollywood, onde o filme prequela de “O Rei Leão” teve sua tão aguardada estreia.

A sua aparição falou muito na sequência da alegações preocupantes contra o patriarca Carter.

A estreia foi definida para ser um marco importante para Bey e seu primogênito… tendo aparecido juntos no próximo sucesso de bilheteria.

A cantora reprisou seu papel de Rainha Nala do filme live-action “Rei Leão” de 2019, com Blue fazendo sua estreia no cinema emprestando sua voz à personagem Princesa Kiara – filha de Simba.

No entanto, uma nuvem de controvérsia pairou sobre a cabeça antes do grande evento… O marido de Bey e pai de Blue Ivy foi processado por um acusador não identificado no domingo, que alegou que o magnata do rap e Diddy a drogou e estuprou quando ela tinha 13 anos em uma festa pós-Vídeo Music Awards da MTV em 2000.

Jay-Z respondeu às acusações com uma negação firme, chamando as acusações de “hediondas” e “uma tentativa de chantagem” por parte do advogado. Tony Buzzbee – que entrou com a ação em nome de Jane Doe e outros acusadores de Diddy.