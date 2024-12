Jay-Z e Diddy acusador falam e admitem falhas na história, Jay pede ao juiz para demitir

Jay-Z dar Diddy A acusadora de estupro está se manifestando pela primeira vez sobre as acusações – mas “alguns erros” em sua história estão levando Jay-Z a pedir a um juiz que abandone todo o caso… TMZ descobriu.

A mulher, que se apresentou como Jane Doe e diz que tinha 13 anos na época do suposto estupro, falou com Notícias da NBC Sexta-feira, repassando o que ela afirma ter acontecido na festa pós-VMA da MTV de 2000 – incluindo uma viagem de limusine até a casa de Diddy e uma bebida que a deixou tonta antes da suposta agressão sexual.

Aqui está um vídeo de @ChloeMelas ‘entrevista com a mulher que tem autismo. pic.twitter.com/x6bgF018Y2

Embora ela tenha dito que o “evento catastrófico” arruinou sua vida, ela também lidou com múltiplas inconsistências suas alegações . Por exemplo, ela falou com Benji Madden na festa pós-festa, mas Benji diz que nem estava em Nova York na época. Ela também afirmou que seu pai a pegou na festa, mas ele não se lembra disso.

No entanto, Jay-Z e seu advogado Alex Spiro viu sua entrevista de forma diferente… e imediatamente apresentou documentos informando ao juiz sobre os novos acontecimentos. Na carta, obtida pelo TMZ Hip Hop, Spiro chama sua acusação de “uma farsa”.

Ele acrescentou: “Os fatos básicos de sua narrativa – quem, o quê, quando e onde – estão errados”. Além disso, ele diz que ela admite que “não tem uma única testemunha que corrobore”. Spiro também vai diretamente atrás do advogado da mulher Tony Buzzbeeacusando-o de violar as regras do tribunal, pois “quase certamente não conseguiu realizar uma investigação razoável dos fatos antes de apresentar a queixa”.