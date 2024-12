Jennifer Lopez, Selena Gomez e mais brilham no IndieWire Honors 2024

As estrelas brilharam particularmente em Los Angeles na noite passada com Jennifer Lopez , Selena Gomes dar Pâmela Anderson entre outros, participando de uma premiação local.

Especificamente, J Lo recebeu o Prêmio Maverick por seu trabalho em seu recente filme biográfico esportivo, “Unstoppable”, no qual ela interpreta a mãe de Antonio Robles um campeão de luta livre com uma perna só.

A ex-estrela do Disney Channel recebeu muita atenção por seu trabalho em “Emilia Perez” da Netflix… com a estrela provocando no evento que o filme é “apenas o começo do que sinto que posso fazer”.