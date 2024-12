Jesús Orozco Chiquete se aproxima do Cruz Azul

A ESPN soube que Jesús Orozco Chiquete está disposto a deixar o Chivas para reforçar o Cruz Azul, graças ao fato de lhe oferecerem um aumento salarial

O defensor de Chivas, Jesus Orozco Chiquetevisa reforçar a Cruz Azuldepois de o jogador de futebol e a sua comitiva terem reagido positivamente à possível transferência. Os detalhes ainda precisam ser acertados entre as equipes.

Segundo fontes consultadas, Orozco Chiquete Ele está disposto a deixar Chivas para reforçar a Máquina, graças ao fato de lhe oferecerem um aumento salarial.

O defesa-central tem uma cláusula de saída de 11 milhões de dólares e Cruz Azul negociar para torná-lo efetivo, o que ajudaria a agregar novos reforços para o Clausura 2025.

Jesús Orozco Chiquete tem acordo de princípio com o Cruz Azul. Imagem 7

Orozco É um dos zagueiros de maior destaque da Liga MX nos últimos torneios, o zagueiro é considerado da seleção mexicana e tem feito boas atuações sob o comando de Javier Aguirre.

Em Cruz Azul Eles estão procurando um defensor para competir Gonzalo Piovi sim Companhia Willerambos titulares sob o comando de Martín Anselmi. A chegada de Orozco ajudaria a aumentar a competição interna, além de cobrir a perda de um jogador como Carlos Salcedo, que saiu no início do atual torneio.

Orozco tem 22 anos e foi treinado nas forças básicas do Chivas. A seleção juvenil rubro-branca é acompanhada por equipes do exterior, portanto, caso chegue à Cruz Azulsolicitaria uma cláusula que lhe desse a oportunidade de jogar no Velho Continente.

Chiquete está esperando por você Cruz Azul sim Chivas fechar o acordo, para chegar ao time da Cidade do México no início de sua pré-temporada. A Máquina Celeste já prepara o seu elenco para, mais uma vez, lutar pelo título da Liga MX.