Jim Miller não dirá ao ‘Cowboy’ Cerrone o que fazer, mas ‘Não sou um grande fã dessa coisa de férias com esteróides’

Quando Donald “Cowboy” Cerrone anunciou planos de lutar novamente, a reação foi mista.

Embora não haja dúvidas de que Cerrone foi um dos lutadores mais populares e queridos durante o auge de sua carreira, parecia que aqueles dias estavam muito atrás dele, depois de ir 0-6 com um no contest em suas últimas sete lutas. Depois de se aposentar, Cerrone também confessou abertamente que tomava esteróides e a certa altura disse “Sinto que estou com 20 anos de novo” graças às substâncias que ele finalmente foi autorizado a tomar, uma vez que não estava em dívida com o sistema antidoping do UFC. política.

Jim Miller, que foi o último adversário de Cerrone antes de anunciar seu retorno, nunca advertiria ninguém por decidir lutar novamente, mas admite que não gosta das circunstâncias que cercam esta situação em particular.

“Tenho dificuldade em dizer a outros homens adultos o que fazer”, disse Miller ao MMA Fighting. “Eu realmente não acredito nisso. Mas o fato de ele ter sido muito, muito aberto com o uso de melhoradores de desempenho e com a forma como foram a maioria de suas últimas lutas. Ele foi nocauteado algumas vezes e isso não está curando por continuar um pouco [testosterone replacement therapy] ou o que quer que seja. Não gosto muito disso, para ser 100% honesto.”

Durante as últimas sete lutas de sua carreira, Cerrone sofreu quatro nocautes e uma derrota por finalização antes de encerrar sua carreira. Ele agora planeja um retorno à ação com seu aniversário de 42 anos se aproximando em março e estará três anos afastado de sua última aparição no UFC se lutar em 2025.

O tempo livre é um fator. O dano absorvido por uma longa carreira na luta é outra. Mas a única parte do plano de retorno de Cerrone que simplesmente não agrada Miller é o uso de substâncias proibidas após a aposentadoria.

Embora Cerrone tenha que passar por seis meses de testes antes de poder lutar, Miller simplesmente não gosta de manipular o sistema para usar substâncias proibidas por três anos antes de ser liberado para competir novamente.

“A decisão não é minha”, disse Miller. “Cabe a ele e sua equipe e se eles querem que ele leve um soco na cabeça novamente, faça o que quiser. Não sou um grande fã dessa coisa de férias com esteróides. O que estamos fazendo? Mas ele vai fazer o que quiser.”

Como Miller acredita firmemente que não pode dizer a Cerrone ou a qualquer outra pessoa o que fazer da vida, ele prefere apenas manter o foco em si mesmo e em seus planos para o futuro.

Após a vitória no UFC 309, Miller anunciou que queria chegar a 50 lutas no UFC – um total de mais cinco aparições – antes de finalmente pendurar as luvas para sempre. Embora Miller tenha provocado a aposentadoria no passado, ele nunca declarou verdadeiramente essas intenções até mais recentemente, mas ao contrário de Cerrone, ele está absolutamente decidido em sua decisão.

“Quero estar em uma situação em que, quando terminar, termine”, disse Miller. “Não há ‘ah, bem, não tenho treinado duro no campo de luta há seis meses, um ano e agora me sinto melhor’ porque estou apenas malhando e não apenas me transformando em pó para depois voltar a isso. .”

Miller sabe por experiência própria como é difícil desistir de lutar, especialmente depois de testemunhar as provações e tribulações que seu irmão Dan Miller sofreu no final de sua carreira.

Houve um tempo em que os irmãos Miller eram considerados futuros candidatos ao título no UFC, mas apenas Jim foi capaz de avançar e quebrar recordes de maior número de lutas e vitórias na história da promoção.

Enquanto isso, Dan lutou pela última vez em 2015, com uma carreira interrompida devido a lesões que sofreu enquanto treinava e lutava por uma década consecutiva.

“Perto de casa, meu irmão fez uma cirurgia no pescoço em 2013 e eles entraram, ele estava com duas articulações que estavam bagunçadas, não sabiam avisar se iam fundir as duas articulações ou apenas uma quando entraram lá”, Miller explicou. “Eles acabaram fundindo apenas um. O médico disse que se fundissem os dois não permitiria mais que ele lutasse. Mas ele ainda tinha uma lesão na articulação do pescoço e simplesmente não tirou folga suficiente e acabou se machucando novamente algumas semanas antes de uma luta de retorno. Lá ele entra não quase 100 por cento. Foi uma pena fazer parte disso. Foi uma pena ver meu irmão, que até hoje acho que poderia ter sido o campeão aos 185, a maneira como ele lutou e treinou na academia, aos trancos e barrancos em relação ao seu desempenho. Ele sempre foi seu pior inimigo quando entrou no octógono.

“Vê-lo entrar lá ainda machucado da cirurgia no pescoço e tudo mais, e não se apresentar, e não ser o momento que ele queria. Para não ser o retorno que ele queria. É difícil e é uma merda. Eu não quero fazer isso comigo mesmo. Não quero fazer isso com minha esposa e minha equipe.”

Então Miller não vai dizer a Cerrone o que ele deve ou não fazer em sua carreira, mas promete no dia em que se aposentar do esporte que realmente não luta mais.

Ele já definiu um cronograma para chamar isso de carreira e Miller não se desviará disso agora que já se decidiu.

“Quando faço a escolha de que está feito para mim, está feito”, disse Miller. “Eu nunca quero estar nesse lugar. Espero fazer qualquer coisa e me sentir bem depois de terminar de lutar. Seria ótimo sair da cama e caminhar normalmente até o banheiro e não mancar! Mas não vou fazer isso só um dia e pensar que agora preciso voltar a lutar.

“É uma situação difícil [for Cerrone]. Não gosto de tomar decisões por outros homens adultos. Eles podem fazer suas próprias coisas. O que quer que ele decida fazer, faça-o e faça-o ao máximo.”