Jiri Prochazka: Jamahal Hill tentando ‘construir confiança onde não há confiança’ com conversa fiada

Dizer que Jiri Prochazka está envolvido em sua luta no UFC 311 contra Jamahal Hill seria um eufemismo – especialmente quando se trata de conversa fiada.

“Ele é um adversário que eu queria antes e tinha muitas coisas para [say] sobre mim e meu estilo, meu tudo, tanto faz”, disse Prochazka ao MMA Fighting. “Então agora é hora de lutar, só isso. E estou pronto para mostrar o meu melhor, e isso é tudo.”

Os dois ex-campeões dos meio-pesados ​​lutam em uma luta de três rounds no card principal no primeiro pay-per-view do UFC de 2025, em Los Angeles, no dia 18 de janeiro. Os dois foram brutalmente nocauteados pelo atual campeão Alex Pereira em seus confrontos recentes, mas desde que a próxima luta foi marcada Hill falou algumas coisas sobre o estilo de luta de Prochazka e também comparou as derrotas para Pereira dizendo que enquanto foi pego no UFC 300 Prochazka foi “desligado completamente, completamente exposto e depois levou uma surra” no UFC 303.

Prochazka está armazenando as informações, potencialmente, como material de quadro de avisos, mas não se trata de conversa fiada para Prochazka, trata-se de deixar suas tendências violentas se mostrarem quando a porta do octógono se trancar.

“Eu não me importo com o que ele está dizendo porque não é apenas sobre mim, apenas mostra o que está em sua cabeça”, explicou Prochazka. “Cara, eu não me importo com o que as outras pessoas falam de mim porque quando você sabe como isso funciona, como funciona o mental do corpo humano, então como as pessoas podem falar dos outros e por que falam dos outros, principalmente quando ele não me conheça pessoalmente. Ele conhece exatamente meu estilo de luta e nisso ele comenta totalmente.

“Então é por isso que não me importo com essas conversas inúteis porque. Você sabe como o verdadeiro homem confiante, um homem de verdade [looks] como? Ele não sabe. Ele não precisa dizer merda nenhuma sobre os outros, falar sobre seus pontos fortes e sobre as fraquezas de seu oponente porque ele é autoconfiante demais para não fazer isso. Esse é, para mim, o verdadeiro poder do homem. É isso. Não quero falar… quero falar dos outros, mas porquê [would I]? Eu vejo isso como uma fraqueza falar alguma besteira sobre meus oponentes, cara. Vou para lá, vou mostrar o meu melhor, e vou mostrar para todo o mundo que sou o melhor, e só. Minhas ações falarão.

“Não sou eu quem está dizendo isso. Ele está dizendo isso. Ele só está mostrando isso sobre si mesmo porque fala muito, fala muito. O homem não está aqui neste mundo para falar dos outros, mas para fazer as coisas certas. Quando o homem quer lutar, [when] um guerreiro quer lutar, ele lutará. Isso é tudo. Não fale, não [doing] besteira, algumas coisas estúpidas. Faça isso. Isso é tudo.”

Antes do UFC 310, Hill foi mostrado diante das câmeras se aproximando de Pereira no UFC Performance Institute, irritando o campeão a ponto de Pereira jogar um par de luvas de boxe em Hill para entrar na jaula e lutar. Hill acabou recusando a oferta.

Quando questionado sobre o incidente, Prochazka hesitou em responder, mas acabou fazendo uma breve sinopse do que viu.

“Eu simplesmente não me importo com o que ele quer ou com o que ele não quer, ou o que quer que seja”, disse Prochazka. “[They] acabei de resolver a briga, e isso é tudo. E sobre o Alex, quando ele venceu, quando ele quis lutar com o Alex e conversar muito com ele. Ele teve que ir até a jaula e encontrá-lo lá.

“Mas ele não fez isso, que bobagem. Bobagem. Não importa, então alguns desses caras [are] tentando, e [pretending to be] guerreiros, mas eles não são.”

Prochazka finalizou Aleksandar Rakic ​​no UFC 300, que ficou entre duas derrotas por nocaute para Pereira. O ex-astro do RIZIN sofreu muito com a derrota no UFC 303 para “Poatan” e adotou uma nova aceitação de quem e o que ele é. Prochazka está absolutamente focado e focado em Hill e em sua primeira luta em 2025.

“Sim [I’m locked in]mas quer saber? Não tenho outra opção”, disse Prochazka. “Não tenho outra opção. Esta é a minha vida. Isso é o que eu percebi. Esse caminho guerreiro é a minha vida e é isso que tenho que fazer, o que preciso fazer, o que quero fazer.

“Este sou eu.”