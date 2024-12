Joaquin Buckley só conseguiu rir quando ouviu que Colby Covington o dispensou como se ele fosse um ninguém que nunca cruzou com ele antes.

Acontece que Buckley diz que passou algum tempo treinando na mesma academia que Covington, na Flórida, e até se ofereceu para ajudá-lo a se preparar para uma luta pelo título no UFC. Infelizmente, eles nunca tiveram a chance de trabalhar juntos, e foi isso que contou a Buckley tudo o que ele precisava saber sobre Covington.

“Por que você está mentindo, Colby? Por que você está mentindo? Buckley disse durante o media day do UFC Tampa. “Isso é a coisa mais engraçada. Já nos conhecemos antes. Esta será a terceira vez que nos encontraremos se nos enfrentarmos.

“Quando treinei em Miami no MMA Masters, isso foi pouco antes de ele lutar com Kamaru Usman. Antes de conhecê-lo eu sabia que ele treinava lá, não sabia o que esperar. Eu só o conhecia por todas as coisas que ele faz diante das câmeras. Mas quando eu o vi, apenas um cara tranquilo. Ele estava tipo ‘e aí, cara’ [and] Eu fico tipo ‘como você está, mano?’ Apenas um cara básico. Eventualmente, eu pensei que poderia te ajudar nessa luta do Kamaru Usman, acho que deveríamos fazer alguns rounds, treinar um pouco. [He said] ‘ah cara, eu adoraria isso, seria legal.’ O engraçado é que isso nunca aconteceu. Porque ele simplesmente não queria trabalhar.”

Buckley acredita que Covington não queria treinar com ele porque via o futuro candidato aos meio-médios como uma ameaça que poderia derrotá-lo a poucas semanas da maior luta de sua carreira.

Por sua vez, Buckley prefere trabalhar com parceiros de treino que o forçam constantemente a melhorar, o que pode exigir que ele perca alguns rounds, mas ele não vê a mesma mentalidade em alguém como Covington.

“O que acontece com Colby Covington é que ele dirige sua própria carreira e gosta de trabalhar com conforto”, explicou Buckley. “O que acontece comigo é que, embora eu faça a mesma coisa, não gosto de trabalhar confortável. Gosto de trabalhar com caras novos. Gosto de trabalhar com caras que estão com fome e gosto de me colocar em uma posição onde isso me fará melhorar.

“Foi aí que eu sinto que ele perdeu aquelas grandes lutas porque estava sempre treinando confortável e não queria treinar com caras que iriam pressioná-lo.”

Quanto a essa luta acontecer em menos tempo, com Covington substituindo Ian Machado Garry, que foi convocado para competir no UFC 310, Buckley ficou um tanto surpreso, mas também sente que sabe por que esse confronto está acontecendo.

“É engraçado como ele estava com medo de treinar comigo e agora está entrando na jaula comigo”, disse Buckley. “De verdade, Colby está quieto e não diz nada porque sabe a verdade. Acho que ele está muito nervoso por entrar naquela jaula comigo.

“Ele quer lutar 145 [pound fighters]ele quer lutar contra Paddy Pimblett, Dustin Poirier, Charles Oliveira, caras que não são pesos meio-médios. Sinto que, na minha opinião, esta pode ser a última luta do contrato. Estou apenas presumindo isso. Se você quer lutar e vai ser a última, você quer sair por cima. Eu realmente sinto que, com isso dito, ele não teve escolha a não ser aceitar essa luta porque é a última.”

Covington revelou mais tarde que ele realmente assinou um novo contrato de múltiplas lutas com o UFC antes de sua luta pelo título contra Leon Edwards em dezembro passado.

Independentemente disso, Covington entra na luta principal do UFC Tampa com um recorde de 3-3 nas últimas seis lutas, com uma vitória sobre Rafael dos Anjos em 2018, servindo como sua vitória mais recente sobre um lutador do atual elenco ativo do UFC.

Para Buckley, tudo isso significa que Covington não interveio para salvar a luta principal, tanto quanto o UFC realmente não lhe deu outra opção a não ser aceitar essa luta.

“Eu realmente sinto que ele não teve escolha”, disse Buckley. “É lutar ou ir embora, aposentar-se.”