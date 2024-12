Joe Alwyn parece abatido andando de bicicleta no dia seguinte ao Natal em Londres

Joe Alwyn não parece muito feliz neste Natal… andando de bicicleta elétrica Lime no Boxing Day na Grã-Bretanha – com uma expressão abatida no rosto.

O ator foi flagrado voando por Londres na bicicleta alugada na quinta-feira… parecendo um pouco desgastado no dia seguinte ao Natal.

Ele está vestindo uma jaqueta preta e jeans azul claro – cabelos balançando ao vento – embora ele não esteja abrindo um sorriso enquanto rola pela estrada. Carvão na meia, talvez?

Embora não esteja claro se Joe está realmente deprimido ou se simplesmente não estava alegre durante sua viagem, obviamente foram alguns anos difíceis para Joe desde que ele e Taylor Swift terminou seu relacionamento.

Como você sabe, os dois terminou no início de abril de 2023… e Taylor seguiu em frente Travis Kelce apenas alguns meses depois – e, embora Joe não pareça feliz – Travis e Taylor estão absolutamente tontos enquanto passam um tempo juntos.

Travis e Taylor estiveram juntos no fim de semana passado … com Taylor assistindo ao jogo dos Chiefs contra os texanos em Kansas City no sábado. Não está claro o que eles ganharam um ao outro no Natal.

Tem sido um grande ano de atuação para Joe… com a estrela aparecendo em “The Brutalist” e “Kinds of Kindness”, e ele aparecerá em dois filmes relacionados a Shakespeare – “Hamlet” e “Hamnet” – chegando fora do sulco.