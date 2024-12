Joe Burrow explica os presentes de Natal da espada Samurai, ‘Bem, eles queriam armas’

Joe Burrow está finalmente revelando por que comprou suas espadas de linha ofensiva no Natal… explicando que foi um meio-termo – já que seus companheiros inicialmente disseram que queriam armas de fogo.

O quarterback de Cincinnati entrou em detalhes sobre o presentes únicos após a vitória dos Bengals por 24-6 sobre os Browns … dizendo aos membros da mídia que não queria as armas de seus amigos, então ele optou por uma arma um pouco mais segura.

“Eu estava tipo, ‘Eu não sei sobre armas, pessoal’”, disse ele com um sorriso. “E, então, eu estava pensando em armas e pensei, ‘O que é uma arma legal?’ E as espadas Samurai, eu acho, são muito legais.”

Burrow explicou que pediu a um de seus funcionários para caçar algumas lâminas históricas – e ele conseguiu entregá-las a seus meninos pouco antes do grande dia 1º de dezembro. 25 feriados.

“Acho que os caras ficaram entusiasmados com isso”, disse Burrow.

Vários companheiros de equipe de Burrow já elogiaram publicamente o sinalizador pelas guloseimas… com guarda Alex Capa andaime ESPN no fim de semana, é “meu presente favorito que já ganhei, porque é muito diferente”.

Centro adicionado Matt Lee“Quando tenho 45 anos e alguém me pergunta: ‘Qual é a história disso?’ Vou terminar com: ‘E Joe Burrow me deu.’ E essa pode ser a parte mais legal.”