Joey Lawrence diz que cometeu ‘erros terríveis’ no casamento e ‘grato’ pela segunda chance

Joey Lawrence está confessando os erros que cometeu em seu casamento … expressando gratidão pela “segunda chance” de sua esposa, Samantha Copedeu-lhe após a separação.

Seguindo as notícias recentes, a estrela de “Blossom” e sua esposa se reconciliaram depois dela pediu o divórcio neste verão, JL admitiu ter cometido “alguns erros terríveis” antes de sua breve separação.

Como Joey disse Entretenimento hoje à noite … ele está se sentindo “muito grato”, pois agora tem uma “segunda chance de acertar tudo”.

Ele acrescentou… “Você não lida com as coisas corretamente e há muita pressão e, como eu disse, passar por isso publicamente não torna as coisas mais fáceis”.

Embora Joey tenha negado anteriormente ter um caso com o escritor e co-estrela de “Socked in for Christmas” Melina Alvesele observou em sua nova entrevista que tomou algumas “decisões erradas” em seu relacionamento com Samantha … embora não tenha entrado em detalhes.

Ele continuou… “No final das contas, a vida é o que acontece fora das câmeras. E quando seu coração está doendo, só para ter a oportunidade de acertar desta vez com ela… Estou muito grato Ela é incrível e eu a amo demais.”

De acordo com Joey, ele está mais determinado do que nunca a colocar sua esposa em primeiro lugar… o que explica por que Samantha entrou com pedido de indenização. rejeitar seu pedido de divórcio no início de dezembro.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Joey expressou um sentimento semelhante na semana passada, quando postou algumas fotos suas abraçando Samantha no Instagram.

Ele escreveu na legenda… “Estou muito grato 🤍Estou muito abençoado🤍Estou muito grato pelas galáxias 🤍 Meu coração está tão cheio ❤️.”

Joey e Samantha se casaram em 2022 após se conhecerem no set de um filme da Lifetime. Eles deram as boas-vindas à filha Dylan no ano seguinte.