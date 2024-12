Ator americano Paulo Le Mat tinha 20 anos quando ficou conhecido por interpretar John Milner – o “Rei da Strip”, rebelde e entusiasta de carros – das corridas de arrancada – no filme “American Graffiti”, de 1973.

Paul compartilhou a tela grande com Ron Howard como o recém-formado do ensino médio e presidente de turma se preparando para a faculdade, Steve, Richard Dreyfuss como o melhor amigo de Steve com bolsa de estudos, Curt e Harrison Ford como o arrogante desafiante de fora da cidade que prova que seu Chevy é o melhor, Bob.