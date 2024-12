Jon Jones zomba de Colby Covington após derrota no UFC Tampa: ‘Todos nós apreciamos o sacrifício’

Jon Jones escolheu seu momento para bater palmas para Colby Covington.

Antes do UFC Tampa no último sábado, Covington criticou Jones durante sua reunião no media day, chamando o campeão dos pesos pesados ​​do UFC de vários nomes, incluindo uma “maldita desgraça para esta Terra”. Covington foi a atração principal do card contra Joaquin Buckley e sofreu uma derrota por nocaute técnico no terceiro round por paralisação médica.

Na noite de segunda-feira, Jones decidiu desferir seus socos e chutes virtuais no caído Covington com uma série de respostas no Twitter.

Um grande agradecimento a Colby Covington por faltar ao treinamento para deixar o presidente Trump ‘pronto’ – todos nós apreciamos o sacrifício Pelo menos ele conseguiu me ver vencer – Jonny Meat (@JonnyBones) 17 de dezembro de 2024

“Um grande agradecimento a Colby Covington por faltar ao treinamento para deixar o presidente Trump ‘pronto’, todos nós apreciamos o sacrifício”, escreveu Jones. “Pelo menos ele me viu vencer.”

Após a derrota, Covington afirmou que não tinha campo de treinamento para a luta e entrou “no sofá”. Além disso, o ex-campeão interino dos meio-médios acreditava que sua luta com Buckley estava empatada em um round cada, rumo ao terceiro, e que a maré estava começando a mudar – embora todos os três juízes tenham marcado os dois primeiros rounds para Buckley.

Com Covington tendo perdido duas consecutivas e três de quatro, Jones continuou a trollar Covington no Twitter, até mesmo reagindo aos fãs no aplicativo de mídia social.

“Isso é o que eu acho mais hilário, ouvir o que ele vai inventar depois de levar uma surra”, disse Jones em resposta a um fã dizendo que Covington dá desculpas.

Depois que um fã disse a Jones que ele não deveria nem dar qualquer reconhecimento a Covington e suas palavras, especialmente considerando que ele é um campeão mundial, “Bones” diz que simplesmente não consegue se conter.

“Eu sei que não deveria, mas é muito divertido”, disse Jones. “É divertido ver alguém que você conhece [hates] você falha repetidamente.”