Josh Allen diz que estava ‘muito nervoso’ com a proposta de Hailee Steinfeld

Josh Allen é calmo, tranquilo e controlado sob pressão… mas ele era tudo menos quando tinha um anel no bolso – admitindo que estava tremendo quando pediu sua agora noiva em casamento, Hailee Steinfeld .

O casal de noivos participou de uma sessão de perguntas e respostas uma semana depois que sua grande notícia foi divulgada… abrindo as cortinas e deixando os fãs saberem de seu relacionamento.

A atriz/cantora perguntou ao quarterback do Buffalo Bills sua opinião sobre seu “dia mais mágico”, já que ele parecia “tão tranquilo” na época… mas ele revelou que não era o caso.

“Eu estava muito nervoso”, disse Allen. “Acho que fiquei muito nervoso com você descobrindo sobre a proposta. Foi difícil guardar segredos de você e fazer com que outras pessoas em sua vida guardassem segredos de você. Então, várias vezes ao longo do dia, uma música tocava e eu rasgava pensando em como nosso dia seria especial.”