Julio Cesar Chavez desaba ao lembrar das censuras de Chávez Jr.: “Você se preocupa mais com as drogas do que comigo”

Júlio César Chávez é um dos maiores esportistas do do México história e uma das celebridades mais queridas do grande público por sua personalidade franca.

Na hora de rir, criticar ou aceitar erros, ele o faz de forma genuína e aberta, o que o deixou com seguidores além do boxe, esporte em que brilhou nas décadas de 80 e 90.

JC Chavez e seu claro-escuro

Mas assim como alcançou todo o sucesso, perdeu tudo o que ganhou devido aos vícios e às más companhias de que se cercava.

Em entrevista para o Podcast criativoa lenda do boxe reconheceu que uma reclamação de Júlio César Chávez Jr. o fez repensar e mudar sua vida.

“Eu não queria entrar nesse assunto porque (a voz falha), mas vou te contar… eu sempre fui um bebê chorão, isso me dá muita coragem. Meu filho Júlio me disse: ‘Pai, você não quer me ver campeão’. Foi por isso que deixei a merdafoi muito difícil para mim e ainda é, mas vivo para o só por hoje.”

“Crianças desarmam você, é difícil. Quando você tiver filhos você vai me entender. Imagine que seus filhos lhe digam: ‘Pai, você não me ama, não quer me ver como um campeão, você se interessa mais por drogas e álcool do que por mim‘”, disse o ex-boxeador, em parte com a voz embargada.

A série Los Chavez reúne a família

Os maus momentos deixaram uma família fraturada, mas a proposta do A série Chávez ajudou a curar os problemas e os reuniu novamente.

Graças a Deus vi o Júlio campeão mundial, limpo. Foi ele quem me levou pela primeira vez a uma clínica e depois tive que interná-lo. Foram muitos anos muito difíceis, mas tudo acontece por um motivo. Dizem que o tempo de Deus é perfeito e que meus filhos estão muito bem hoje. Não acredito, foram tantos anos com o vício em pílulas do Julio e do Omar.

“Deus me deu mais uma chance na vida e eu aproveitei, esse campeonato de ajudar as pessoas contra os vícios vale mais que qualquer campeonato de boxe… a série Los Chavez que estou fazendo hoje me reuniu com meus filhos, Julio, Omar e Christian não falaram comigo, mas fazer isso nos reuniu“, disse o analista TV Azteca.