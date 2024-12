Katy Perry, Shaboozey e mais agitam o iHeartRadio Jingle Ball de 2024

As estrelas mais brilhantes de Hollywood vestiram suas roupas mais festivas para o show de férias da temporada… o 2024 iHeart Radio Jingle Ball.

Confira… favoritos dos fãs como Katy Perry, Shaboozey dar Benson Boone entre outros, saiu na noite de sexta-feira para o evento anual. Este ano, o concerto natalino aconteceu no Madison Square Garden, em Nova York… e trouxe uma série de celebridades notáveis.

Benson, que fez sucesso com seu hino “Beautiful Things”, estava literalmente pulando de alegria no tapete vermelho … fazendo sua façanha característica antes de subir ao palco no MSG.