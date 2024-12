Khalil Rountree Jr. diz que só sentiu ‘felicidade e emoção’ durante a derrota para Alex Pereira no UFC 307

Khalil Rountree Jr. pode ter perdido para Alex Pereira no UFC 307, mas não se sentiu tão mal com isso.

Em outubro, Rountree quase conseguiu uma reviravolta incrível, dando ao campeão meio-pesado Alex Pereira tudo o que podia antes de finalmente ser finalizado no quarto round da luta pelo título. A luta foi a concretização do seu sonho, então apesar da derrota, “O Cavalo de Guerra” diz que ficou bastante feliz mesmo no momento da derrota.

“Foi um pouco surreal estar na frente dele em alguns momentos, no confronto e outras coisas”, disse Rountree à Fight Energy Films. “Mas eu pedi essa luta desde o começo. Eu sempre soube que queria lutar com ele, então quando eu estava lá era só mais uma coisa… isso é o que eu queria, é isso que eu sempre imaginei. …

“A única coisa que realmente consigo lembrar é de ser feliz. Mesmo no momento em que terminei no quarto round, me senti muito feliz durante toda aquela luta. Parecia que eu estava onde pertencia. Eu senti como se pertencesse àquele lugar. Então foi realmente como viver em um sonho e não havia nada além de felicidade e emoção naqueles momentos.”

Rountree não foi o único feliz; seu desempenho admirável rendeu elogios do CEO do UFC, Dana White, e dos fãs. Então, mesmo que ele não tenha conquistado o título dos meio-pesados, ainda assim foi uma atuação marcante para Rountree, que diz que nos últimos meses, a resposta dos fãs gerou um contraste de emoções para ele.

“Contraste muito grande”, disse Rountree. “Desde agora até aquela luta houve um grande contraste de emoções. Mas tem sido mais bom do que ruim. Acho que é ponto de reflexão, estou focado em melhorar agora, porque quero continuar vencendo. Quero continuar fazendo lutas emocionantes, mas quero continuar no caminho de ser campeão. Isso ainda é algo que quero ser e vou trabalhar para ser.

“Mas também é bom que, embora não seja campeão, tenha esse nível de respeito e reconhecimento que um campeão teria. Portanto, é uma posição estranha de se estar, mas é legal. Ainda tenho algum trabalho a fazer.”

E agora, depois de vários meses para refletir, Rountree sabe exatamente que trabalho precisa fazer. Porque, tendo chegado tão perto do topo da montanha, Rountree agora renovou a confiança de que pode se tornar um campeão mundial. Ele só precisa continuar trabalhando.

“Eu diria especificamente na luta contra Alex, eu sabia que ele era um lutador perigoso, e por isso houve um nível saudável de cautela naquela luta”, disse Rountree. “Acho que daqui para frente, acho que será bom ter cautela, mas me vejo realmente sendo capaz de me soltar no futuro. Eu não quero – eu dei tudo. Eu realmente fiz. Fui até o fim, mas ainda acho que há mais de mim para dar. Acho que, no que diz respeito à minha habilidade e inteligência, há algum espaço aí. …

“Eu não sabia até agora que precisava realmente aprender mais. Obviamente, não importa o que aconteça, temos que continuar a crescer, temos que continuar a aprender; mas acho que essa luta realmente colocou isso em perspectiva. Isso realmente me ajudou a ver a diferença entre onde quero estar e onde estou. isso meio que me acordou.”