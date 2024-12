Khloé Kardashian reacende rivalidade com a mãe de Blac Chyna, Tokyo Toni

Khloé Kardashian é uma vez contra enfrentar Blac Chynaa mãe Toni Tóquio … depois de fazer pesquisas aparentemente duvidosas sobre os atos de caridade da personalidade da Internet no Dia de Ação de Graças.

Aqui está o que aconteceu… Tóquio documentou sua decisão de alimentar os sem-teto enquanto sua neta Sonho Kardashianoutros parentes – incluindo outra avó Kris Jenner – comemorado com uma refeição suntuosa em Palm Springs, Califórnia. Lembre-se, Chyna deu as boas-vindas à filha Dream com ex Rob Kardashian em novembro de 2016.

Quando um fã mencionou as maneiras surpreendentemente diferentes que as celebridades escolheram para comemorar o Dia da Turquia, Khloé entrou na conversa… e pareceu chamar os atos generosos de Tóquio de um golpe publicitário.

Ela escreveu no Instagram … “Cuidado! ‘Não faça suas boas ações publicamente, para ser admirado pelos outros, pois você perderá a recompensa de seu Pai que está nos céus’ Mateus 6:1-4.”

A fundadora do Good American garantiu a seus seguidores que os Kardashian-Jenners estavam sendo caridosos… mesmo que “não postem sobre isso”.

Em um comentário diferente, Khloé disse que não estava “criticando o que os outros escolhem mostrar”, mas observou que não divulgaria suas boas ações para receber um “tapinha pessoal nas costas”.

Ela acrescentou… “Destacar uma instituição de caridade ou uma organização que pode precisar de alguma conscientização é uma coisa, mas não me sinto confortável destacando as pessoas quando elas estão em um ponto baixo em suas vidas. Cada um na sua, estou falando apenas por mim.”



Não demorou muito para que os comentários de Khloé chegassem a Tóquio, que postou um vídeo cheio de palavrões questionando a bússola moral de KK.

Ela discursou … “Não vamos esquecer a vez em que você trouxe aquele sem-teto para sua casa. Parece que você disse que não faz isso. Você o colocou na TV também. B ****, você é um caso de sem-teto. “

Os fãs de “Keeping Up With the Kardashians” vão se lembrar de um episódio inicial da primeira temporada… quando Khloé e sua irmã, Kourtney Kardashiandeu a um morador de rua, chamado baixinhouma reforma – mas pouco mais para colocá-lo de pé novamente.

Tóquio sentiu claramente que os comentários de Khloé eram dirigidos a ela, chamando-os de uma tentativa de minar seu trabalho.

Ela continuou… “No dia em que o Dream nasceu, eu disse para aquelas vadias nunca mais brincarem comigo. *está prejudicando o que eu faço, vadia.”

Esta não é a primeira vez que Tóquio entra em conflito com Khloé e sua família famosa. Em 2022, TT foi acusado de fazer “ameaças físicas veladas” online em meio a Processo de US $ 108 milhões de Chyna contra a família dos reality shows… mais tarde ela foi condenada a se afastar completamente do caso.