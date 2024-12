Kyle Richards e Mauricio Umansky se reencontram em Aspen

Kyle Richards dar Maurício Umansky estão mostrando que estão bem um com o outro durante a temporada de férias.

Kyle e Mauricio foram vistos andando pelas ruas de Aspen no sábado, ao lado de seu cachorro. Pelo que parece, eles estão fazendo compras de última hora antes do grande feriado.

Fontes com conhecimento direto nos dizem… K&M têm sido “muito legais” um com o outro, e isso é sublinhado pelas novas imagens.

Claro, Mauricio foi visto com algumas mulheres diferentes enquanto estava em Aspen, incluindo uma modelo Eryl Mestres. No entanto, somos informados de que é estritamente um negócio entre Mauricio e Eryl… enquanto os dois eram amigos, Eryl estava participando de um evento junto com a imobiliária da MU.