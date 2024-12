LA Galaxy campeão da MLS Cup e encerra seca de 10 anos

O LA Galaxy mostrou seu favoritismo na final contra o NY Red Bulls. Joseph Paintsil (9′) e Dejan Joveljic (13′) marcaram para o time de Los Angeles e Sean Nealis (28′) marcou um gol para o Red Bulls.

Joseph Paintsil e Dejan Joveljic eles marcaram no primeiro tempo e no Galáxia de Los Angeles conquistou seu sexto campeonato da MLS Cup com uma vitória por 2 a 1 sobre o Red Bulls de Nova York no sábado.

Depois de marcar dois gols nos primeiros 13 minutos da final com gols de seus atacantes, o Galaxy manteve a liderança em um segundo tempo sem gols e ergueu o troféu principal da liga pela primeira vez desde 2014.

A franquia de maior sucesso do MLS lutou durante a maior parte da década seguinte, terminando em 26º lugar na liga de 29 times no ano passado. Mas o Galaxy mudou tudo nesta temporada com uma nova escalação de artilheiros que terminou em segundo lugar na Conferência Oeste e depois passou pelos playoffs com impressionantes 18 gols em cinco jogos para conquistar outro título.

AP Foto/Etienne Lauren

Sean Nealis marcou para o sétimo colocado Red Bulls, cuja improvável passagem pelos playoffs encerrou a uma vitória de seu primeiro campeonato da Copa. Com o elenco mais jovem da liga, o New York ficou perto de se tornar o time com classificação mais baixa a vencer a MLS. torneio de playoffs sob o comando do técnico alemão Sandro Schwarz, que está em seu primeiro ano como técnico.

O goleiro do Galaxy, John McCarthy, Ele fez quatro defesas para conquistar seu segundo título da MLS em três temporadas. Ele foi o MVP da final da MLS Cup de 2022 para o rival local do Galaxy, Los Angeles FC.

O Galaxy conquistou este título sem talvez o seu jogador mais importante. Riqui Puig, meio-campista do Barcelona que executou seu ataque de forma impressionante durante toda a temporada, rompeu um ligamento do joelho na semana passada nas finais da Conferência Oeste.

Puig assistiu ao jogo de terno, mas seus companheiros não o esqueceram: após sua substituição, Gaston Brugmanmarcou o primeiro gol do LA com um passe magnífico, Paintsil mostrou a camisa de Puig para seus torcedores durante a comemoração.

Paintsil colocou o Galaxy na frente aos nove minutos, quando recebeu aquele passe sublime de Brugman e marcou seu 14º gol na MLS, incluindo quatro nos playoffs, na excelente primeira temporada do atacante ganês.

Quatro minutos depois, Joveljic ultrapassou quatro zagueiros nova-iorquinos e marcou o gol número 21 em seu excelente ano como atacante do Galaxy.

Nealis colocou o New York no placar aos 28 minutos, ao chutar uma bola que escapou para a área de Los Angeles após escanteio. A defesa geralmente instável do Galaxy abriu mão de mais algumas boas chances antes de chegar ao intervalo com uma vantagem tênue.

Leve a ESPN para qualquer lugar

O segundo tempo foi animado, mas sem gols. O capitão dos Red Bulls, Emil Forsberg, acertou a trave aos 72 minutos, enquanto Gabriel Pec e o substituto do Galaxy, Marco Reus Eles quase converteram chances momentos depois.

A bola escapou novamente para a grande área do Galaxy no terceiro minuto da prorrogação, mas dois Red Bulls não conseguiram finalizar. O banco do Galaxy entrou em campo e comemorou prematuramente a vitória aos sete minutos dos descontos.

O Galaxy terminou 17-0-3 nesta temporada em seu famoso estádio suburbano, onde a multidão lotada de 26.812 pessoas para a final incluiu vários setores de torcedores entusiasmados do Red Bulls que viajaram para assistir ao progresso do jogo em seu clube de Nova Jersey. O maior palco da MLS.

Greg Vanney, do Galaxy, se tornou o quarto técnico a conquistar um título da MLS com dois clubes. O ex-jogador do Galaxy também ganhou tudo com o Toronto em 2017.