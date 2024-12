LA Galaxy x NY Red Bulls: os 10 melhores jogadores na final da MLS

Esses são os jogadores a serem observados neste sábado, quando LA Galaxy e NewYork Red Bulls definem o campeão da MLS.

LOS ANGELES.- O novo campeão da Major League Soccer será definido neste sábado em Carson, Califórnia. O Los Angeles Galaxy receberá o New York Red Bulls em busca da glória. Os Angelenos são favoritos não só pelo histórico da franquia como a mais vitoriosa do campeonato norte-americano com cinco títulos, mas também pela temporada regular que tiveram e na qual terminaram em segundo lugar na Conferência Oeste.

Por outro lado, os Red Bulls desafiaram todas as probabilidades ao chegar à final como azarão depois de se classificarem para a pós-temporada em sétimo lugar no Leste.

A seguir apresentamos os 10 melhores jogadores que estarão na final da MLS Cup.

1. Marco Reus – meio-campista do LA Galaxy

Com Riqui Puig indisponível devido a uma ruptura no ligamento do joelho esquerdo, o primeiro lugar vai para o meio-campista Marco Reus. O futebolista alemão chegou como a estrela da contratação dos Angelenos no mercado de verão. Teve uma estreia de sonho com gol e assistência, ainda aos 60 minutos. Reus transmitiu disciplina, liderança e mentalidade vencedora ao grupo. Embora seja verdade que tem sofrido uma lesão que o levou a abandonar o jogo anterior, Marco garantiu que está bem para disputar a final. O LA Galaxy precisará de sua experiência nos grandes momentos e de seu bom toque para distribuir a bola.

Marcos Reus, do LA Galaxy, em ação durante a final da MLS Western Conference contra o Seattle Sounders em novembro de 2024. JANTAR EFE/EPA/ALLISON

2. Gabriel Pec – atacante do LA Galaxy

O atacante brasileiro Gabriel Pec é quem pode ser o fator X da grande final. Nomeado o Estreante do Ano da MLS nesta temporada, seu impacto foi vital para o Galaxy ter um ótimo ano. Sua velocidade, habilidade e explosividade na ala direita deram pesadelos aos defensores da liga. Durante sua primeira temporada na MLS ele marcou 19 gols e 16 assistências, incluindo a pós-temporada.

Gabriel Pec, do LA Galaxy, durante o jogo contra o Seattle Sounders na final da Conferência Oeste da MLS de 2024. Ronald Martinez/Getty Images

3. Emil Forsberg – Mediocampista NY Red Bulls

Se há uma figura vital para os liderados por Sandro Schwarz, é o capitão Emil Forsberg. O ex-jogador da Bundesliga se tornou peça fundamental dos nova-iorquinos, proporcionando personalidade, experiência, liderança e distribuição de bola para o ataque. Grande parte do sucesso vem das chuteiras de Forsberg como o número ’10’, prova disso foi o seu retorno ao onze inicial após se recuperar de uma lesão no final de setembro. Desde então, ele tem sido um catalisador na evolução do jogo dos Red Bulls, que lhes proporcionou sucesso nesta pós-temporada.

Emil Forsberg, do New York Red Bulls, durante a partida contra o Orlando City pelos Playoffs da MLS 2024. Júlio Aguilar/Getty Images

4. Lewis Morgan-Delantero NY Red Bulls

Falando em catalisadores para os nova-iorquinos, o jogador escolhido como Jogador de Retorno do Ano, Lewis Morgan, é outro jogador a ser observado pelos Red Bulls. O avançado escocês foi submetido a uma cirurgia à anca em setembro de 2023, o que pôs em causa a sua capacidade de regressar ao jogo ou mesmo de recuperar a forma física ideal. Para este 2024, contrariando as previsões, ele liderou os Red Bulls em gols com 13 e foi o segundo em assistências com 7 em 29 jogos disputados na temporada regular.

Lewis Morgan, do New York Red Bulls, controla a bola durante o duelo contra o Orlando City na final da Conferência Leste da MLS de 2024. Júlio Aguilar/Getty Images

5. Carlos Coronel – Goleiro do NY Red Bulls

O herói sob os três paus dos nova-iorquinos é o internacional paraguaio Carlos Coronel. Os Red Bulls desafiaram as probabilidades desde o início da pós-temporada, quando eliminaram o atual campeão Columbus Crew na primeira rodada. Para isso, foram para a rodada de pênaltis na partida decisiva da série em que o goleiro latino-americano fez três defesas consecutivas para impulsionar seu time. Ao longo dos playoffs ele fez 19 defesas em 360 minutos que são cruciais no seu caminho para a final.

Carlos Coronel, do New York Red Bulls, reage após vencer o Orlando City na final da Conferência Leste da MLS de 2024. AP Foto/Kevin Kolczynski

6. Joseph Paintsil – LA Galaxy Avançado

O poder ofensivo do Galaxy monopolizou os holofotes nesta temporada e foi batizado pela torcida e pela imprensa como o P’s matador, devido aos sobrenomes de seus jogadores: Riqui Puig, Gabriel Pec e Joseph Paintsil. Entre os três contribuíram com 49 gols e 45 assistências para os galácticos nesta campanha. Para a grande final, ficará sem um dos P’s devido à perda de Riqui Puig por lesão, mas o restante do grupo tentará fazer com que sua ausência seja menos onerosa. O jovem ganês Paintsil está em sua primeira temporada no LA Galaxy, mas se encaixou perfeitamente no estilo do técnico Greg Vanney.

Joseph Paintsil, do LA Galaxy, reage durante a partida contra o Seattle Sounders pela final da Conferência Oeste da MLS de 2024. Ronald Martinez/Getty Images

7. Dejan Joveljic – Centroavante LA Galaxy

Embora não tenha sobrenome com a letra P para fazer parte dos P’s do assassino, a cereja que completa o tridente de ataque do Los Angeles é o centroavante, Dejan Joveljic. O jogador de futebol sérvio tornou-se titular indiscutível, apesar de não ser um ‘9’ de renome internacional em uma franquia histórica nesse campo como o LA Galaxy. Joveljic está em sua quarta temporada no clube. Ao chegar à instituição, tornou-se substituto de Chicharito no time, mas atualmente mostrou que pode ser titular. Com instinto de artilheiro nato, Dejan é um perigo na área rival e pode matar jogos importantes como demonstrou na final da Conferência Oeste.

Dejan Joveljic, do LA Galaxy, comemora após marcar contra o Seattle Sounders na final da Conferência Oeste da MLS de 2024. JANTAR EFE/EPA/ALLISON

8. John Tolkin – Folheto NY Red Bulls

O responsável pela ponta esquerda na linha de três zagueiros utilizada pelo estrategista Sandro Schwarz é o jovem de 22 anos, John Tolkin. O jovem produto da academia juvenil de Nova York vive o sonho de disputar uma final com seu time da casa. A seleção juvenil dos Estados Unidos, que participou dos Jogos Olímpicos de Paris com as estrelas e listras, não hesita em brilhar nos grandes momentos. Com velocidade e qualidade assume as suas funções defensivas, aliadas a uma muito boa projeção ofensiva. No último jogo ele deu a assistência para o gol da vitória. Ele estará no comando dos duelos um contra um contra o extremo brasileiro do Galaxy, Gabriel Pec.

John Tolkin, do New York Red Bulls, durante um jogo da MLS contra o FC Cincinnati. AP Foto/Carolyn Kaster, Arquivo

9. Edwin Cerrillo – meio-campista defensivo do LA Galaxy

Edwin Cerrillo é o conector do centro de campo no esquema dos Angelenos. O jogador de 24 anos tornou-se peça vital na recuperação de bola e no trabalho defensivo nessa parte do campo. Além disso, tem mostrado grande personalidade, não tem medo de enfrentar nenhum jogador, inclusive o próprio Lionel Messi como vimos na partida de abertura da temporada. Ele também tem se mostrado uma opção de longa distância se você tiver confiança e encontrar espaço, como o golaço que marcou de fora da área no último Clásico del Tráfico.

10. Daniel Edelman – Mediocampista NY Red Bulls

Originário de Warren, Nova Jersey, e jogador juvenil do Red Bulls, outro garoto-maravilha do time é Daniel Edelman. O jogador de futebol de 21 anos, que comandou a seleção dos Estados Unidos na última Copa do Mundo Sub-20, tornou-se titular indiscutível nesta temporada sob o comando de seu estrategista Schwarz. Edelman acumulou mais de 2.500 minutos na temporada regular e disputou todos os jogos da atual pós-temporada. E se o assunto é personalidade em momentos de pressão, basta assistir Edelman marcar o pênalti decisivo em morte súbita para eliminar o atual campeão Columbus Crew.