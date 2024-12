Laços forjados durante um Natal de guerra, há 83 anos, poderão em breve estar em risco

CNN

Nota do editor: Esta história foi publicada originalmente em Enquanto isso na América da CNNo e-mail sobre a política dos EUA para leitores globais.

O próximo ano trará novas tensões à aliança transatlântica, com o regresso de Donald Trump à Casa Branca.

O presidente eleito irá certamente exercer ainda mais pressão sobre as nações europeias para que aumentem os seus gastos na defesa – e poderá utilizar a ameaça de diminuir o apoio dos EUA à NATO como alavanca. E dada a ameaça da Rússia e a crescente instabilidade global, ele pode muito bem ter razão.

Trump voltou a falar esta semana sobre o seu desejo de acabar rapidamente com a guerra na Ucrânia e já está a falar em acabar com a alienação do presidente russo, Vladimir Putin, dos líderes ocidentais, encontrando-se com ele numa oportunidade precoce.

Entretanto, as nações europeias estão a competir para conquistar o afeto de Trump e a preparar-se para a tempestade que se avizinha. O presidente francês Emmanuel Macron atraiu Trump a Paris para a reabertura da Catedral de Notre Dame. A Grã-Bretanha acaba de nomear Lord Peter Mandelson, um dos seus operadores políticos mais maquiavélicos dos últimos 40 anos, como seu novo embaixador em Washington. A Alemanha está em crise política com novas eleições se aproximando. E Trump prefere a companhia de líderes que partilham o seu credo nacionalista populista, como Giorgia Meloni, da Itália, e Viktor Orbán, da Hungria.

Já se passaram décadas desde que a ideia de “Ocidente” pareceu tão tênue. As bases para a ordem global pós-Segunda Guerra Mundial foram lançadas pelo presidente Franklin Roosevelt e pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. E a véspera de Natal sempre traz lembranças da importante viagem de Churchill a Washington logo após o ataque japonês a Pearl Harbor, que empurrou os EUA para a Segunda Guerra Mundial, em dezembro de 1941.

Apresentamos esta reunião pela primeira vez em Enquanto isso no dia de Natal de 2019. Aqui está outra oportunidade de ler sobre esta época festiva crucial que construiu um novo mundo.

Até Leonor Roosevelt não sabia quem estava vindo buscar Natal – embora, em retrospecto, o pedido de champanhe, conhaque e uísque de seu marido pudesse ter sido uma pista.

Era Dezembro de 1941. A Segunda Guerra Mundial tinha esgotado o espírito natalício e os EUA estavam em choque, poucas semanas depois do ataque do Japão a Pearl Harbor ter arrastado o país para o inferno da guerra. Roosevelt não estava com humor para receber convidados, mas Winston Churchill intimidou um convite de qualquer maneira. Logo, o primeiro-ministro britânico estava a bordo do HMS Duke of York, esquivando-se de submarinos e atravessando o Atlântico invernal.

Um avião transportou o seu contingente da costa da Virgínia para Washington, DC, e os britânicos, habituados aos apagões dos ataques aéreos de Londres, maravilharam-se com as luzes da cidade abaixo, enfeitada para o seu primeiro Natal durante a guerra.

A primeira-dama só soube a identidade do seu convidado quando ele estava no carro a caminho da Casa Branca – com o véu do segredo levantado e Churchill em segurança em solo americano. O que se seguiu foi a cimeira mais notável da história da Casa Branca. Surgiu num momento em que a humanidade estava em crise, com a tirania e a intolerância em marcha. E mostrou que a liderança, de dois gigantes à altura do seu momento na história, poderia tornar o mundo seguro para a liberdade e a democracia – independentemente de quão sombria fosse a hora durante os dias sombrios daquele Natal longínquo.

Churchill não era um convidado fácil, dadas as suas idiossincrasias – cochilos à tarde, brainstorming noturno e o hábito de desfilar em vários estados de nudez. Ele disse ao mordomo de FDR que precisava de um copo de xerez no café da manhã, uísque e refrigerante no almoço, champanhe à noite e uma dose de conhaque de 90 anos para a bebida antes de dormir.

Anos mais tarde, Eleanor Roosevelt expressaria espanto com a constituição de ferro do fumante de charuto Churchill. “Como todos os ingleses, ele gostava muito de qualquer tipo de carne bovina”, observou ela. Mesmo o cozinheiro notoriamente horrível de FDR não conseguiu assustar os britânicos, que devoravam ovos frescos e laranjas que lhes foram negados por anos de racionamento em seu país.

Também havia diferenças maiores. Roosevelt desprezava o Império Britânico, que Churchill adorava. Os generais americanos presentes acharam seus visitantes esnobes. As altas patentes britânicas, endurecidas por anos de derrotas, consideraram o lado norte-americano ingénuo.

Mas duas semanas juntas acabariam por forjar um vínculo e criar o plano para vencer a guerra: Roosevelt e Churchill acabaram por assinar uma estratégia prioritária na Europa para derrotar os nazis antes do Japão imperial e um movimento conjunto no Norte de África.

Concordariam também com a Declaração das Nações Unidas, destinada a poupar as gerações futuras do horror da guerra e a unir o Ocidente às instituições e a uma missão transatlântica comum – uma missão que poderá novamente estar em risco quando Trump voltar a entrar na Sala Oval.

Na véspera de Natal, Churchill ficou parado enquanto Roosevelt apertava um botão para acender a árvore de Natal Nacional.

“Como podemos dar nossos presentes? Como podemos nos encontrar e adorar com amor e com espírito e coração elevados num mundo em guerra, um mundo de luta, sofrimento e morte?” Roosevelt perguntou. Ele respondeu à sua própria pergunta, exortando os americanos a aproveitarem a época das festas de fim de ano para se prepararem para a luta que temos pela frente, “armando os nossos corações”.

“E quando preparamos os nossos corações para o trabalho, o sofrimento e a vitória final que temos pela frente, então celebramos o Dia de Natal – com todas as suas memórias e todos os seus significados – como deveríamos.”

Churchill, cuja mãe era americana e que viajou para os EUA nos seus “anos selvagens”, quando estava fora do poder na década de 1930, disse: “Passo este aniversário e festival longe do meu país, longe da minha família, e ainda assim Não posso dizer com sinceridade que me sinto longe de casa.”

“Sinto um sentimento de unidade e associação fraterna que, somado à gentileza da sua recepção, me convence de que tenho o direito de sentar-me à sua lareira e compartilhar as suas alegrias natalinas.”