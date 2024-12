LaLiga espanhola: resumos da 16ª jornada

Como todos os dias, os nossos correspondentes em Espanha analisam os destaques da LaLiga; Desta vez é a vez do dia 16.

A cortina do 16ª rodada da LaLiga da Espanha Falta um jogo para o final desta segunda-feira (Getafe x Espanyol). O fim de semana foi carregado de emoções e o topo do tabela de classificação Nunca deixa de estar em brasa.

Ele Atlético de Madri ele puxou um da manga remontada em puro estilo fabricante de colchões; pela mão de Antonio Griezmannpintura de Diego Simeone voltou a partida e venceu o Sevilha por 4-3. Ele Real Madrid continua à espreita pela ponta depois golear como visitante de Girona.

Antoine Griezmann brilhou na vitória do Atlético de Madrid sobre o Sevilla com dois gols. Diego Souto/Getty Images

Do líderes da competição, o O Barcelona foi sem dúvida o grande perdedor depois de ter amarrado contra o Real Bétis e tendo saído na estrada pontos importantes.

Como em todos os dias, nosso correspondentes em Espanha Eles revisam os destaques da data. Chegou a hora de analisar o capítulo 16 do campeonato espanhol. Aqui vamos nós.

Destaques de Jordi Blanco

Barcelona – Presentes do Real Madrid… indo e voltando

O 0-4 do Clássicoem 26 de outubro, catapultou o Barça seis pontos acima Madri e vestiu-o como principal favorito. Mas nada se revelou tão óbvio como parecia então. A equipe de Toque rapidamente Ele venceu apenas uma das últimas cinco partidas Liga e o empate que sobrou, nos acréscimos, contra o Bétis O sábado obriga-o a examinar a sua consciência porque a sua futebol e solidez despencou…

jogar 5:06 Barcelona perdeu pontos em grande jogo contra o Betis na LaLiga O Barcelona empatou em 2 a 2 em um grande jogo no Benito Villamarín contra o Betis e deixou escapar pontos de ouro na LaLiga. Robert Lewandowski e Ferran Torres marcaram para o time culé. Para os cariocas Lo Celso e Assane Diao com um golaço de taquito.

Embora mantenha a liderança na classificação graças ao facto de o Athletic Club ter parado Madrid durante a semana, que ligava três vitórias e o ameaçava claramente… Como continua a ser agora, depois andar por aí Girona ficar dois pontos abaixo, mas com um jogo a menos.

O presente do merengue em San Mamés respondeu Barça com presente no Villamarín e embora se entenda indiscutivelmente (a menos que o Atlético insista o contrário) que a luta pelo título deve ser entre os dois gigantes de LaLiga… Começa a suspeitar que qualquer rival no campeonato é capaz de subtrair pontos que em outros bons anos eram considerados impossíveis.

A reviravolta: Atlético Madrid

jogar 1:42 Loucura total! Griezmann rematou com o pé esquerdo e fez o 4-3 para o Atlético de Madrid Griezmann vestiu-se de herói e rematou com o pé esquerdo nos descontos para fazer o 4-3 para o Atlético de Madrid frente ao Sevilha.

Começaram a marcar, à meia hora perderam por 1-2 e aos 57 minutos, com o 1-3 de Juanlu Sanchezos fãs do Metropolitano A primeira derrota no campeonato em casa já era dada como certa… Mas a rebelião dos colchões apareceu, contrária a qualquer rendição, raivosa depois de um gol anulado pelo VAR antes do intervalo, e sob o brilho especial de Antonio Griezmann consumou o milagre do mês. O francês recuperou a esperança e depois do empate conseguido por Samuel Linojá nos descontos, com o estádio agitado e o jogo enlouquecido, marcou o 4-3 definitivo o que causou um êxtase coletivo espetacular.

Ele Atlético estava no dele…E é três pontos da liderançacom menos um jogo e mais uma euforia.

Protagonista: Diego Martínez

Diego Martínez, diretor técnico do Las Palmas. Quique Curbelo/EPA-EFE/Shutterstock

Quando o galego assumiu o comando do endereço de Las Palmasa seleção das Canárias, após nove jornadas disputadas, ele estava no fundo e ele teve a salvação em cinco pontos… No sábado vencer o Real Valladolid e hoje Las Palmas tem cinco pontos margem acima do rebaixamento, após ter vencido cinco dos sete jogos disputados no encomendas de um certo Diego Martínez que fez um verdadeiro milagre na capital das Canárias.

O objetivo: Pathé Ciss

jogar 0:50 Pathé Ciss mandou para defender e ultrapassou Rayo Vallecano Pathé Ciss fez 1 a 0 para abrir o placar contra o Valencia.

Três derrotas consecutivas arrastaram o Ray, de Íñigo Pérezno seu momento mais delicado da temporada, com a visita de Real Madrid ao virar da esquina e de frente um para o outro em Mestalla para Valência tão ou mais ferido que ele… E aquele que ele sentenciou com uma Cabeçalho monumental da Pathé Cissapós escanteio servido por Isi Palazón e naquela que foi sua segunda chegada à área local. UM vitória providencial pela equipe madrilena, conseguindo escapar seis pontos do rebaixamento.

Destaques de Moisés Llorens

Flick perde o controle

Hansi Flick perdeu o controle. Não do vestiário ou do ambiente sonolento. O treinador alemão viu como a sua equipa não só perdeu fole de futebol e artilheiromas o mais preocupante é que ele perdeu o controle do jogo.

O treinador alemão costuma verbalizar, com muita discrição, que a sua equipa é muito jovem. E ele está certo. A média de idade é quebrada por Iñigo Martínez (32) e Robert Lewandowskieu (36). O resto, alguns entre 25 e 28 anos, e o resto, entre 19 e 23além de Pau Cubarsí e Lamine Yamalseção 17.

jogar 3:35 Hansi Flick esquentou e foi expulso Frenkie de Jong marcou pênalti para o Betis e Hansi Flick se aqueceu e foi expulso.

E claro, quando uma equipa é muito jovem normalmente tem pernas frescas correr, empurrar e ter vontade de vencer, mas ainda lhe falta cabeça e coragem para dormir durante os jogos a qualquer momento e não se deixar intimidar pelo rival. Em São Sebastião, o A Real Sociedad comeu-os em todos os sentidos (1-0), mas em Vigo (2-2) e no sábado contra Bétis (2-2), faltou habilidade ao time, faltou bola, faltou julgamento, faltou rondó gigante e faltou controle do jogo. Porque a partir daí muitas coisas podem e devem ser baseadas para fazer bem o trabalho da semana. Ele Barça somou cinco dos últimos quinze pontos em LaLigamas não parece que seja por uma sequência ruim: tudo parece um pouco mais longe. Falta controle e sem isso o Barça terá dificuldades para atingir os objetivos, embora seja verdade que tem uma equipe ainda em formação.

Gol do dia: Sandro

jogar 1:01 Grande gol de Sandro Ramírez para devolver a vantagem ao Las Palmas Sandro dobrou para ampliar o placar de 2 a 1 contra o Valladolid.

O canário está em onda. Se antes dele Barcelona abriu o placar, no sábado, contra o Valladolid aqueles gibãocom um gol de canhoto na frente ao alcance de poucos.

MVP: Antoine Griezmann

jogar 0:59 Há um jogo! A principal definição de Griezmann para o desconto do Atlético de Madrid Griezmann aproveitou passe de luxo de Pablo Barrios e marcou contra o Sevilla.

Dupla francesa para o retorno contra o Sevillacujas baterias acabaram em 1-3. Dois grandes gols dos franceses que eles colocaram em Atlético candidato um LaLiga e tudo.