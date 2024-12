Lamine Yamal, com queda de um mês; pode perder a Supertaça

Os exames a que Lamine Yamal foi submetido mostram uma lesão de grau 1 que o manterá afastado, segundo o Barça, por entre três e quatro semanas.

BARCELONA – Lamine Yamal se aposentou no segundo tempo da partida contra o Leganés, que jogou com desconforto desde que sofreu uma pancada aos 20 minutos. O alarme que sua imagem causou foi confirmado nesta segunda-feira, quando após ser examinado pelos serviços médicos de. Barcelona, ​​​​o clube anunciou em comunicado que ele ficará afastado “entre três e quatro semanas”.

Descartada para enfrentar o Atlético de Madrid no próximo sábado, último dia da primeira rodada, e também no jogo da Copa contra o Barbastro, está a participação do jovem craque do Barça na Supercopa da Espanha, que será disputada na Arábia Saudita entre os 8 e 12 de janeiro, também é entendido como muito duvidoso, embora fonte do clube consultada pela ESPN tenha revelado que os tempos serão medidos e decididos com o passar dos dias e tendo em conta a evolução do seu recuperação.

Marko Dmitrovic (#13) foi a grande figura do Leganés na vitória da sua equipa sobre o Barcelona. AP Foto/Joan Monfort

Sua vaga na escalação para a partida contra o Atlético poderá ser ocupada por Ansu Fati, que já está na fase final de recuperação da lesão muscular sofrida durante o treino do dia 13 de novembro e deve receber alta médica ao longo desta semana. .

Oficialmente, Lamine Yamal sofre de “uma lesão de grau 1 no ligamento intertibio-fibular anterior”, isto no tornozelo direito e alguns desconfortos que carrega desde a partida que disputou em Belgrado contra o Red Star e que o manteve afastado por três semanas.

O Barça estreia-se na Supertaça no dia 8 de janeiro, disputando a primeira meia-final contra o Athletic Club, e a menos que haja uma recuperação perfeita o avançado não estará entre os que estarão à disposição de Hansi Flick… que poderá contar com ele num hipotético final que será disputada no dia 12.

Enquanto se espera pelos primeiros relatos da sua recuperação, o principal objectivo do Barcelona é que Lamine Yamal esteja apto para jogar no dia 21 de Janeiro, frente ao Benfica, em Lisboa, jogo da sétima jornada da Liga dos Campeões e no qual a equipa do Barcelona poderá resolver matematicamente a sua classificação para as oitavas de final da competição.