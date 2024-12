Leão da montanha visto em Kris Jenner, bairro de Khloe Kardashian

Kris Jenner pode ter encontrado seu par no departamento de puma – um verdadeiro leão da montanha está rondando ao redor dela e de sua filha Khloé Kardashian bairro de Hidden Hills!

Os leões da montanha, que são nativos das montanhas vizinhas de Santa Monica, podem atingir velocidades de até 80 km/h – e este não teve vergonha de se exibir. Depois de um rápido passeio no gramado de um vizinho, somos informados de que ele disparou de volta para cima da árvore.

Uma fonte do bairro disse ao TMZ que os residentes de Hidden Hills estão em pânico total após o avistamento – especialmente porque crianças e animais de estimação estão por todo lado!

Disseram-nos que as pessoas têm explodido a linha direta da Fish and Wildlife, mas foram informadas de que a agência está adotando uma abordagem de não interferência devido a uma política estadual, que diz… já que é tecnicamente o território natural do leão da montanha, eles não vai tranquilizá-lo ou removê-lo.