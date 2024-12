O principal ponto a ser discutido no encontro é verificar se os dois times atuam como clubes diferentes e não há influência de um sobre o outro.

CIDADE DO MÉXICO – As diretrizes do Leão sim Pachuca vai se encontrar com FIFAantes do sorteio do Mundial de Clubesapresentar documentação que garanta que não operam em regime de timeshare e, portanto, mantêm o direito de participação no concurso que se realizará em 2025.

ESPN publicou no dia 3 de dezembro que as duas equipes estavam sob investigação do FIFAe tiveram a oportunidade de demonstrar que não operam em regime de timeshare, para participarem na feira que será realizada no próximo ano nos Estados Unidos.

Pachuca e León continuam aguardando a confirmação de sua vaga no Mundial de Clubes Imago7/ Sebastião Laureano Miranda

De acordo com os regulamentos do Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025: “Nenhuma pessoa física ou jurídica pode controlar ou exercer influência sobre mais de um clube participante da competição”, diz “Artigo 10. Propriedade de vários clubes”.

Na reunião, representantes de Pachuca sim Leão Apresentarão documentação, autenticada por notário, com a qual tentarão verificar se funcionam como dois clubes diferentes e não há influência de um sobre o outro.

O sorteio do Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 acontecerá na quinta-feira, 5 de dezembro, e a participação de Pachuca sim Leão no evento não garante a participação de ambas as equipes no torneio do próximo ano.

Tanto Pachuca como Leão Eles esperam esclarecer a situação o mais rápido possível para planejar seu torneio e elenco para o próximo semestre. Por enquanto, os Tuzos se preparam para participar da Copa Intercontinental que será realizada em dezembro de 2024, planejam viajar no dia 5 desse mês.

