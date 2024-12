Liam Payne testemunha ocular da queda fatal na varanda assombrada por imagens horríveis

Reproduzir conteúdo de vídeo



Liam PayneA queda fatal de foi testemunhada por um hóspede do hotel que estava na CasaSur Palermo, em Buenos Aires, para seu casamento, e ele ficou assombrado com o que viu.

Brett Watson estava em um quarto no primeiro andar do hotel com sua organizadora de casamentos e, ao olharem pela janela, viram Liam em queda livre. Bret aparece em nosso novo documentário, “TMZ Presents: Liam Payne: Who’s to Blame?” indo ao ar na FOX hoje à noite às 20h ET e transmitindo no Hulu a partir de terça-feira.

Bret e a organizadora do casamento correram para a varanda e olharam para baixo… e imediatamente identificaram Liam, que ele acredita ter morrido instantaneamente.



Bret diz que o som do corpo de Liam batendo no chão foi ainda mais assustador do que a queda em si, e é evidente pela entrevista que ele ainda está tendo graves dificuldades emocionais.

Bret e os convidados do casamento viram Liam ao longo do dia e perceberam que ele estava ficando cada vez mais embriagado e errático com o passar das horas. Bret viu o último encontro que os funcionários do hotel tiveram com Liam, enquanto o carregavam pelos braços e pernas do saguão até seu quarto, onde o deixaram sozinho. Pouco tempo depois, Liam caiu da varanda.



O relato de Bret é muito diferente do bom amigo de Liam Roger Noresa quem os promotores querem acusar de abandono. Nores insiste quando ele deixou Liam pela última vez, uma hora antes do outono, o cantor estava de bom humor e apenas um pouco embriagado.

De acordo com documentos oficiais obtidos pelo TMZ, a linha do tempo mostra que Liam estava em busca de cocaína no início do dia… mesmo mandando uma mensagem para Nores, ele precisava de 6 gramas.



Brian Paiz, um garçom que os promotores querem acusar de fornecer drogas a Liam, nos conta que visitou Liam duas vezes durante sua estadia, cada vez bebendo uísque e usando cocaínaque Paiz forneceu. Ele insiste que Liam não lhe pagou pelas drogas.