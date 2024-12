Liga dos Campeões: Quem será eliminado, Manchester City ou PSG?

Após a sexta jornada da UEFA Champions League, na ESPN respondemos às grandes questões

A sexta data do Liga dos Campeões da UEFA 2024-25 já está nos livros, à medida que entramos na reta final da fase do campeonato, e o quadro de 36 equipas continua a ganhar forma.

A derrota de Cidade de Manchester antes do Juve deixa as possibilidades de Pep Guardiola continuar na competição, enquanto Arsenal sim Liverpool Eles se consolidam como os melhores do continente nesta temporada.

De outra forma, Michael Olise, Julián Álvarez e Jhon Durán Eles marcaram ótimos gols, mas qual foi o melhor?

Os editores de ESPN Gab Marcotti, Sam Marsden e Julien Laurens Eles refletem sobre algumas das questões mais candentes após os primeiros seis encontros.

Triste Haaland em primeiro plano e Guardiola em segundo plano Alessandro Sabattini/Getty Images

1. Agora é tudo ou nada para Manchester City e PSG. Qual time você acha que avançará para a fase eliminatória (pelos playoffs ou entre os oito primeiros)?

Marcotti: Não creio que o PSG possa matematicamente ficar entre os oito primeiros. E também será complicado para o City. Obviamente, PSG vs. A próxima rodada do Manchester City será ENORME. Porém, acho que o PSG está um pouco mais disputado, pois o último jogo será contra o VfB Stuttgart, que não é o time mais fácil de enfrentar fora de casa. Portanto, é mais um jogo “imperdível” para eles do que para o City. Por mais louco que possa parecer, o City pode perder e ainda controlar seu destino ao enfrentar o Club Brugge em sua última partida no Etihad. Dito isto, o PSG vive um momento muito melhor.

Laurens: Acho que ambos terminarão entre os 24 primeiros e se classificarão para os playoffs. A meu ver, eles vão empatar e depois ambos vão vencer a última partida para terminar com 12 pontos (os campeões ingleses) e 11 pontos (os franceses). Esse não era o plano no início da competição, já que o objetivo era obviamente terminar entre os oito primeiros, mas tanto City como PSG permanecerão na corrida. Esta fase do campeonato tem sido uma montanha-russa para eles, com muito drama, polêmica e altos e baixos. Trouxe muita diversão para a campanha (exceto para os torcedores do Paris e do City) e muita pressão para os técnicos Guardiola e Luis Enrique. É também por isso que gostamos tanto desta competição.

Marsden: Nenhum deles terminará entre os oito primeiros, mas não creio que nenhum deles seja eliminado. O PSG tem a vantagem de jogar contra o City em casa e, pelo menos no âmbito interno, está em condições muito melhores que a equipe de Guardiola. Se o PSG realmente tivesse que vencer o último jogo em Stuttgart, acho que também o faria. Dito isto, com um ponto atrás do City e dois jogos difíceis pela frente, eles correm o maior risco de uma eliminação humilhante na fase a eliminar. O City não deverá ter problemas, já que enfrenta o Brugge em casa no último jogo: 11 pontos serão suficientes para terminar entre os 24 primeiros.

Salah marcou o gol da vitória do Liverpool na Liga dos Campeões. Imagens Getty

2. O Liverpool continua sua seqüência perfeita. Você está pronto para ganhar o título este ano? Por que sim ou por que não?

Marcotti: Obviamente, estamos no início da temporada e sempre há coisas que podem dar errado. Acho que o técnico do Liverpool, Arne Slot, foi excepcional este ano em muitos aspectos. Os contratos expirados não têm sido uma distração até agora e acho que nunca serão. O que mais me preocupa é como o elenco enfrentará a corrida pelos títulos da Premier League e da Champions League, algo que não é fácil. Tem a quantidade de jogadores para rodar, e ultimamente isso é algo que está se vendo mais, mas não é fácil fazer isso de forma eficaz. Acho que é uma das coisas que ele terá que fazer se quiser ganhar o título. A outra questão é manter Ryan Gravenberch em forma e produtivo ao longo da temporada (ou, alternativamente, encontrar alguém que possa fazer o que ele faz). Deixando Mohamed Salah de lado, ele é provavelmente o jogador mais importante do Liverpool, simplesmente porque não há um substituto óbvio.

Laurens: Neste momento tem sido a melhor equipa da competição, encontrando soluções contra todos os seus rivais e encontrando uma forma de vencer sem sempre jogar bem. A masterclass foi contra o atual campeão, o Real Madrid, que derrotou em Anfield na quinta jornada. Mas ainda há um longo caminho a percorrer e nas eliminatórias tudo é possível. Todas as grandes equipas vão melhorar, incluindo o Liverpool, o que torna esta campanha na Liga dos Campeões verdadeiramente imprevisível.

Marsden: O Liverpool é um dos vários times que podem vencer a competição, mas sua fase perfeita no campeonato não significará nada em março. Tudo correu bem até agora para Slot, mas ele terá que lidar com contratempos em algum momento se sua equipe quiser competir em múltiplas frentes. Como eles lidariam sem Salah, que esteve diretamente envolvido em 28 dos 50 gols do Liverpool nesta temporada? As equipes também começarão a encontrar uma forma de jogar contra seu time, como fez o Girona esta semana, apesar de ter perdido. Slot admitiu que o Liverpool às vezes foi “superado” e disse que estava “longe de estar satisfeito com o desempenho”. O desafio agora será manter o nível tão elevado como tem sido até agora.

Julián Álvarez e sua celebração clássica EFE

3. Vimos gols muito bons nesta rodada. Qual foi o seu favorito deste dia?

Laurens: Não vou mentir, adoro gols inesperados. O gol de Julián Álvarez na vitória do Atlético de Madrid sobre o Slovan Bratislava foi lindo, assim como o do parisiense Anis Hadj-Moussa, com o Feyenoord contra o Sparta Praga. Mas só posso escolher o gol de Olise como o gol da semana. Seu slalom com bola é doentio. Vença seis jogadores de Donetsk fazendo com que pareça muito fácil. Ele faz os defensores do Shakhtar parecerem cones em campo; Ele faz tudo com o pé esquerdo, com velocidade e arrogância, e finaliza armando o goleiro com o mínimo de finta. Um grande gol de um jogador muito especial.

Marsden: Quero dizer Olise, mas a defesa do Shakhtar Donetsk, que já perdia por 4 a 1 aos 93 minutos, me impede. Vou com Durán – ele chegou voando – mas com menção honrosa à dupla da USMNT Timothy Weah e Weston McKennie, que combinaram o segundo gol da Juventus na vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City. O cruzamento de Weah foi finalizado acrobaticamente por McKennie.

Marcotti: Jules estava certo ao mencionar o chute de Hadj Moussa. Foi tão bonito quanto o gol de Álvarez, mas com uma pequena finta para enganar o zagueiro. Mas sim, caso contrário é Olise, independentemente de estar nos acréscimos.

4. Existem algumas equipes surpresa no topo da tabela. Qual a sua “capa” para ir mais longe na competição?

Marcotti: Acho que depende da sua definição de “coberto”. Além de Brest e Lille, não tenho certeza se algum dos 14 primeiros está “mais perto”. Acho que desses dois eu escolheria o Lille, simplesmente porque é uma equipa mais completa que o Brest. Se usarmos “clubes que não foram membros fundadores da Superliga” como definição de “presos”, então talvez o Bayer Leverkusen (se recuperarem os seus jogadores lesionados) ou a Atalanta, simplesmente porque tudo pode acontecer (e muitas vezes acontece) quando eles entram no campo do jogo.

Laurens: Por mais que eu queira que continue, o conto de fadas de Brest terminará na próxima rodada. Eles se saíram muito bem ao garantir uma vaga entre os 24 primeiros com dois jogos restantes, mas não terminarão entre os oito primeiros e terão dificuldades para avançar nos playoffs. O Lille poderia dar mais um passo, mas é uma equipe jovem, como vimos na noite de quarta-feira, quando perdeu a vantagem de dois gols contra o Sturm Graz, em casa. Para mim, o grande é a Atalanta. Eles são líderes da Série A, deveriam ter somado um ponto contra o Real Madrid na terça-feira, e Gian Piero Gasperini está fazendo um ótimo trabalho. Eles vão terminar entre os oito primeiros e ninguém vai querer enfrentá-los.

Marsden: Tomando a segunda definição de Gab, porque não creio que o Lille ou o Brest consigam passar dos oitavos-de-final, gosto do aspecto do Leverkusen e do Aston Villa. Ambas as equipas parecem bem preparadas para as eliminatórias e capazes de surpreender as equipas favoritas. Deixando de lado a derrota para o Liverpool, o Leverkusen tem estado sólido e a vitória desta semana sobre a Internazionale vai dar-lhe confiança para a fase final. Unai Emery é conhecido por seu pedigree na Liga Europa, mas também levou o Villarreal longe nesta competição e pode fazer o mesmo com o Villa, vencedor em 1982, nesta temporada.