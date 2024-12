Liga MX: América com saldo favorável contra o Cruz Azul na Liguillas

Os Águilas têm um longo histórico de vitórias contra o time celeste na Liguilla, incluindo três vitórias finais

Cruz Azul sim América eles se enfrentam nona ocasião em uma série de Liga desde que os torneios curtos foram estabelecidos. Ele Jovem Clássico nos dá 180 minutos, ou mais, de emoções entre as duas equipes, que têm uma das rivalidades mais importantes do Liga MXmas em que, de forma muito clara, o Águias.

Dos oito confrontos anteriores em Liga Entre o azul claro e o azul cremoso, são os da Coapa que imperam e com grande diferença. São sete séries onde América saiu vitorioso, enquanto Cruz Azul ele mal conseguia prevalecer em um.

Existem até três finais que eles jogam Cruz Azul sim América nos torneios curtos e todos foram favoráveis ​​para o Águias. Uns com mais dramatismo que outros, mas os azulcremas também tiraram a oportunidade aos azuis-claros de serem campeões.

O América tem saldo favorável diante do Cruz Azul nos duelos da Liguilla. Maurício Salas/Jam Media/Getty Images

A história entre Cruz Azul e América na Liguilla

O primeiro confronto entre as duas equipes foi no verão de 98. Ambas se enfrentaram no Quartas de final sim América Avançou sem muitos inconvenientes. No caminho, América venceu por 2 a 1, enquanto a segunda mão terminou com um empate em 1 a 1 que deixou o total de 3 a 2 para o Águias.

Pouco mais de um ano depois, no inverno de 99, eles se viram novamente, mas agora em Semifinais. O jogo de ida terminou com um empate sem gols no Estádio Azul, enquanto o jogo de volta no Azteca foi para a Máquina com 1 a 2 a favor. Este é o única ocasião que os celestiais derrotaram o Águias em Liga.

Então, seis anos se passaram antes que eles fossem medidos novamente em Liga. Foi no Semifinal do Clausura 2005, o mesmo em que avançou América com uma pontuação geral de 6-2.

Passaram-se então oito anos para o próximo confronto, quando o Clausura 2013 nos deu a primeira final entre ambos em torneios curtos e um dos mais lembrados. O jogo de ida foi no Estádio Azul e terminou com 1 a 0 a favor dos celestiais. A volta teve muito drama e terminou 2 a 1 na prorrogação e se estendeu para os pênaltis, caso em que América foi coroado.

Para o Apertura 2017 eles colidiram em Quartas de final. Após 180 minutos ambas as equipes não conseguiram movimentar o placar mas devido à posição na tabela geral América chegou em Semifinais do torneio.

O segunda Final entre os dois aconteceu no Apertura 2018. O jogo de ida terminou empatado sem gols, enquanto o jogo de volta ficou em 2 a 0 para o Águias graças a uma ótima atuação de Edson Álvarez. Desta forma, os da Coapa continuaram com a superioridade.

No Clausura 2019 foram medidos em Quartas de final sim América Venceu por 3 a 2 aos 180 minutos de chave. Por fim, o último torneio, no Clausura 2024, Cruz Azul e o Águias eles colidiram no Terceira Final em torneios curtos. A primeira mão terminou com um empate a um gol, enquanto América Ele venceu a segunda mão de forma agonizante por 1 a 0 e se tornou bicampeão.