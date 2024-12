Liga MX: Assim serão disputadas as semifinais do Apertura 2024

Cruz Azul e América se enfrentam pela nona vez na Liguilla, enquanto a outra chave é inédita

As chaves das semifinais do Apertura 2024 já estão definidas. O duelo mais atrativo será o chave que disputarão. Cruz Azul sim Américatimes que se enfrentaram na final do Clausura 2024, além da chave inédita na história do futebol mexicano Liguillas com Monterrei contra Atlético de São Luís.

Semifinais do Abertura 2024 ESPN

Será a nona vez Cruz Azul sim América Eles se enfrentam na chave da Liguilla desde o estabelecimento dos torneios curtos no futebol mexicano. A história favorece os Águilas, já que os azulcremas conquistaram sete das chaves que os times da capital disputaram.

A última vez Cruz Azul vitória para América na Liguilla, foi no inverno de 1999, que foi justamente em uma semifinal, em que a Máquina venceu os Águilas por 2 a 1 no total com gols de Diego Latorre e Francisco Palencia, enquanto Bráulio Luna foi o autor do único de os azulcremas nessa chave.

Dessa tonalidade do inverno de 1999, Cruz Azul perdeu as sete chaves restantes, sendo três nas quartas de final, uma na semifinal, além das três finais que América vangloria-se de vitórias contra a Máquina.

É a primeira vez que Monterrei sim Atlético de São Luís Eles jogam uma série na Liguilla durante a história do futebol mexicano. Porém, já se enfrentaram 10 vezes na fase regular, com saldo a favor do povo de Monterrey que venceu seis duelos, com três vitórias para o povo de Las Tunas, além de um empate.

Monterrei Já se passaram cinco anos desde que conseguiram cruzar o muro das semifinais. Desde 2019, o Rayados esteve três vezes na preparação para a final, mas não conseguiu vencer nenhuma delas, perdendo para Cruz Azul, Tigres sim Pachuca. A última vez que venceram nesse caso foi no Clausura 2019 contra Necaxátime que eles derrotaram e mais tarde foram coroados após derrotar o América na grande final.

Por outro lado, Atlético de São LuísO , desde que foi promovido à Primeira Divisão no Apertura 2019, disputará sua segunda semifinal. A chave anterior para avançar à final foi disputada contra o América no Apertura 2023, eliminatória em que os Águilas venceram os Las Las Tunas por um placar agregado de 5-2.