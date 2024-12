Liga MX: Contagem de times que foram coroados em casa e fora

Analisamos todos os times que foram campeões em casa e os clubes que o conquistaram como visitantes em torneios curtos.

Monterrei sim América Eles se enfrentarão no domingo, 15 de dezembro, pelo grande final do Abertura 2024. No papel, os Azulcremas podem parecer os favoritos depois de vencer a primeira partida da eliminatória, mas o histórico de torneios curtos favorece as equipes que fecham a eliminatória. série campeonato em casa.

Os Águilas derrotaram os ‘Pandilla’ por 2 a 1 no Estádio Cuauhtémoc e se conseguissem manter a vantagem no placar agregado seriam proclamados campeões do Liga MX. Américaem caso de espancamento Listradoseria o primeiro time na história dos torneios curtos a conquistar três títulos consecutivos.

Troféu Apertura 2024 que América e Rayados buscam. Imago7

No entanto, ao contrário de seus dois títulos anteriores, América vai buscar seu novo campeonato longe de casa. No Apertura 2023, os do Coapa levantaram a Taça no Estádio Azteca após vencer o Tigres e no Clausura 2024, os Azulcremas derrotaram o Cruz Azul no ‘Coloso de Santa Úrsula’.

Conseguir o título em território real não será uma missão fácil para o América. Aliás, André Jardine, timoneiro dos Águilas, reconheceu que será muito difícil sagrar-se campeão no ‘Gigante de Aço’ e destacou que a vantagem global está longe de ser definitiva.

“É a primeira vez que vamos decidir foraé diferente, quando você pensa no seu próprio casaé importante obter vantagem, em qualquer circunstância o série É aberto, eu diria o mesmo se tivéssemos marcado mais um gol ou perdido, você pode realmente mudar o rumo, tivemos um segundo tempo distante do primeiro, a definição é aberta, você tem que se concentrar, o segundo o jogo deve ser consistente”, disse Jardine.

“Finais são finais, jogos difíceis até. Encontrar força mental para superar um momento ruim nos deixa perto de vencer por 3-1 ou 4-1, assim são as finais, já estamos pensando no jogo de voltapara sermos mais fortes do que éramos hoje”, acrescentou.

No ‘Gigante de Aço’, América tentará se tornar o 23º time proclamado campeão fora de casa. De referir que os Águilas nunca se sagraram campeões em torneios curtos como visitantes.

O modelo mais recente do Liga MX que conseguiu ser coroado longe de casa foi o Tigres, que derrotou o Chivas em Akron na final do Clausura 2023. Diante dos Felinos, o Atlas levantou o título como. visitante no Clausura 2022 e fez isso contra o Pachuca em Hidalgo.