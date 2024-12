Liga MX: Os times que marcaram época em torneios curtos

O novo título do América o coloca entre os times mais dominantes do futebol mexicano de 1996 até hoje

MÉXICO — América conquistou o primeiro tricampeonato na história dos torneios curtos sob o mandato de André Jardineque formou um time que entrou para os livros e recordes de história do futebol mexicano. Depois de três campeonatos consecutivos, as Águias do estrategista brasileiro devem ser consideradas um time vintage no Liga MX.

A atual geração americanista, que não mudou muito em termos de base, não é a única equipe com domínio prolongado no Liga MX desde a implementação do torneios curtos.

A seguir, apresentamos os demais clubes que marcaram época no torneios curtos e que se tornaram campeões, além de entregarem gerações de jogadores marcantes.

A América conquistou seu terceiro título consecutivo. Imago7

Os Diablos dos anos 2000 marcaram a era mais vitoriosa de sua história. Até 1998, os Scarlets conquistaram apenas três campeonatos. Desse ano até 2010, somaram sete títulos de Liga MX isso os posicionou como o terceiro clube mais vencedor da história do futebol mexicano.

Tudo começou com Enrique Meza. ‘Ojitos’ assumiu o time em 1997 e levou-o a três títulos da liga até 2000. Esse time escarlate teve uma geração de jogadores de futebol muito importantes como Mario Albarrán, Alberto Macías, Fabián Estay, José Cardoso e José Manuel Abundis. Além disso, mais tarde juntaram-se Hernán CristanteVíctor Ruiz, Rafael García e Carlos María Morales.

Na primeira década dos anos 2000, os Devils conquistaram mais três títulos. No Apertura 2002 com a inércia do Ricardo La Volpe e que Alberto Jorge coroou. Então Américo Gallego e finalmente José Manuel ‘Chepo’ de la Torre. Somente em 2010 a sorte acabou para os Scarlets e desde então eles estão sem título há 15 anos.

Los Tuzos Tiveram uma recuperação muito importante em sua história durante os primeiros anos do atual milênio. Após o impulso representado pelo título de Winter 99 sob o comando de Javier Aguirreo povo de Hidalgo iniciou, sem dúvida, uma reestruturação da sua instituição que lhes trouxe grande alegria.

Jogadores importantes como Miguel Calero (RIP), e o ‘Condor’ era uma bandeira do objetivo do Tuzos e sua liderança ajudou a equipe a conquistar quatro campeonatos, um no inverno de 2000, no Apertura 2003, no Clausura 2006 e no Clausura 2007.

Los Tuzos Eles encontraram seu melhor desempenho nas mãos de Enrique Mezacom quem fez história ao conquistar o título da Copa Sul-Americana em 2006. Mas no México também aumentou sua lenda com jogadores como Aquivaldo Mosquera, Gabriel Cabellero, Christian GiménezFausto Pinto e Juan Carlos Cacho.

Os gatos do norte investiram pesadamente em seu elenco e encontraram resultados. Quando a Cemex assumiu as rédeas da equipe, foi perceptível sua melhora em vários aspectos, além de realizar contratações muito importantes para a equipe.

Todo esse trabalho foi de mãos dadas com Ricardo Ferrettihoje analista ESPN e que esteve à frente da bancada felina de 2010 até 2021. ‘Tuca’ sem dúvida marcou um estilo muito importante e deixou a sua marca vencedora na equipa de Nuevo León.

Até antes da chegada de Ferretti, Tigres Ele teve dois campeonatos. ‘Tuca’ contribuiu com mais cinco e depois Roberto Dante Siboldi adicionou outro, mas até 2023. Com o brasileiro vieram jogadores que se firmaram no México como Nahuel Guzmán, André-Pierre GignacJuninho, Rafael Carioca e Guido Pizarro, além de incentivar jogadores como Javier Aquino, Luis Rodríguez e Hugo Ayala a consolidarem suas carreiras.