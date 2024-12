Lionel Messi, MVP da MLS: “No longo prazo, o sacrifício e o esforço compensam”

Lionel Messifigura do Inter Miami e novíssimo Jogador Mais Valioso da temporada de 2024 do Liga Principal de Futebol, garantiu que “No longo prazo, o sacrifício e o esforço compensam” e ressaltou que se sente “muito feliz” morando em Miami.

Messi posou com os jogadores da Inter Miami Academy. @InterMiamiCF

Os Herons prepararam uma surpresa especial para Messi ao presenteá-lo com o MVP, com mais de 250 garotos da seleção juvenil do clube no campo de jogo do Chase Stadium, em Fort Lauderdale, para compor as letras ‘MV-P’. Além disso, os três filhos de Messi aguardavam o argentino com o troféu nas mãos.

“Em primeiro lugar, obrigado pelas palavras, pela recepção. A foto que tiramos juntos foi ótima, então obrigado por isso. A verdade é que é uma honra para mim poder receber este prêmio de todos vocês. É uma honra ver você treinar. Fico muito feliz por estar aqui todos os dias. Estou muito feliz por estar nesta cidade, neste clube que está crescendo“, disse Messi, capitão do time rosa.

E o craque argentino acrescentou: “Tenho sorte de ver todos eles. Em algum momento cruzei com quase todos eles. Treinamos com alguns. É um prazer vê-los crescer a cada dia. Convido você a continue lutando e lutando pelos seus sonhos. Gostaria de ter recebido este prémio noutra situação, para poder disputar a final (da MLS Cup) no sábado seguinte. Mas é disso que se trata o futebol, melhorar a cada dia.”

Messi foi eleito o MVP da temporada regular da MLS depois de marcar 20 gols e dar 16 assistências em apenas 1.485 minutos em campo.

“Tínhamos um sonho muito grande de sermos campeões da MLS este ano. Não foi possível e ano que vem voltaremos com mais força para tentar novamente. sonhe, faça um esforço, lute pelo que deseja. Que no longo prazo o sacrifício, o esforço tem sua recompensa“, considerou.

E o futebolista de 37 anos concluiu: “Então nada, continue assim, o clube continua a apoiá-lo porque você está num momento de grande crescimento, de muitas possibilidades. ano e meio e não tenha dúvidas que eles continuarão assim e terão todas as possibilidades para você lutar pelos seus sonhos. Então nada, muito obrigado e é uma honra estar aqui com vocês uma vez. novamente. Obrigado”.