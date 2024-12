Livvy Dunne começa a véspera de Natal com ‘Polar Plunge’ de biquíni

Esqueça o Expresso Polar, Livvy Dunne está optando pelo Polar Plunge nesta véspera de Natal… dando um mergulho gelado no oceano usando apenas um biquíni minúsculo!!

A ginasta da LSU realizou o feito impressionante em um clima de 32 graus, pouco antes do Papai Noel chegar à sua cidade… e, felizmente para todos os seus seguidores, ela filmou tudo.

Dunne – vestindo duas peças vermelhas – entrou na água como uma campeã… e mergulhou de cabeça no água gelada, antes de sair correndo para pegar uma toalha quente.

Parece o namorado superstar dela da MLB, Paulo Skenesestava lá com ela… já que ele parecia estar no fundo de outra selfie que ela postou em seu passeio na praia. Não parece que o lança-chamas dos Piratas se juntou ao seu namorado no exercício frio.