LL Cool J se certifica como o maior e mais importante rapper de todos os tempos

Essa foi a declaração DEFinitive quando LL sentou-se recentemente com o podcast “Le Code” da Apple Music, onde ele colocou seu legado em pedra… “Vou dizer isso humildemente, mas realmente quero dizer isso… Acho que um dia as pessoas vamos acordar e perceber que LL Cool J é o rapper mais importante que já existiu. Eu realmente acredito que um dia as pessoas vão dizer isso.”

Ele continuou a defender seu caso usando uma série de metáforas enfeitadas com joias, mas LL cuspiu suas joias mais brilhantes, lembrando aos fãs as mudanças de jogo que ele contribuiu para a cultura Hip Hop.

“Eles vão dizer que quando se trata de canções de amor, eles vão dizer: ‘Esse é o cara que apresentou as canções de amor e todas as merdas de amor.’

“Quando se trata da terminologia GOAT, eles vão dizer: ‘Esse é o cara que inventou todas as coisas do GOAT’, eu poderia continuar indefinidamente.”

Seu primeiro álbum, “Radio”, de 1985, foi o primeiro LP do Def Jam… e seu álbum de 2000, “GOAT com James T. Smith: The Greatest of All Time” fala por si sobre onde ele há muito vê seu lugar no jogo.