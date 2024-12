Luigi Mangione se declara inocente de assassinato em primeiro grau no estado de Nova York

Luigi Mangione diz que não é culpado de assassinar o CEO da Unitedhealthcare Brian Thompson – ele se declarou inocente na manhã de segunda-feira no tribunal do estado de Nova York.

O jovem de 26 anos, formado pela Ivy League, estava vestido como um mauricinho universitário – um suéter marrom sobre uma camisa de colarinho branco e calças cáqui – enquanto estava diante do juiz com seu advogado. Karen Friedman Agnifilo .

Mangione enfrenta a possibilidade de prisão perpétua sem liberdade condicional se for condenado por quebrando Thompson no mês passado, quando ele entrou no hotel Hilton no centro da cidade.