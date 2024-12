Mãe faz apelo para localizar filho com depressão que desapareceu em Maceió

Faltando três dias para chegada do Ano Novo, uma família de Arapiraca, no Agreste do estado, vive um drama ao tentar localizar um parente que está desaparecido.

Emerson Samuel, de 32 anos, é motorista por aplicativo em Arapiraca e veio para Maceió no último dia 10, mas depois de alguns dias parou de dar notícias à família, que tem se preocupado uma vez que ele sofre de um quadro depressivo.

“Ele disse pra gente que vinha a Maceió para arejar a cabeça, eu até pedi que não fosse, porque há dois anos ele tem se tratado de um quadro de depressão e ansiedade, então era melhor que ficasse por perto. Mas ainda assim ele foi para Maceió e nós achávamos que ele estava numa pousada, todos os dias mandamos dinheiro para que pudesse se manter aqui, só que a gente descobriu que ele está vivendo nas ruas, foi visto pegando refeições numa casa de apoio a moradores de rua no Jaraguá”, contou a mãe dele, Suely Maria dos Santos.

Angustiada, a mãe de Emerson veio para Maceió e nos últimos três dias tem tentando refazer os passos do filho na tentativa de encontrá-lo e levá-lo para casa.

“O último contato com ele foi na quinta, quando um irmão falou com ele ao telefone. Depois disso, voltei a ligar e uma mulher atendeu o celular dizendo ter encontrado o aparelho em um banco de praça. Estou com o celular, que é onde ele estão os documentos e cartão de crédito dele, então acreditamos, pelo que nos disseram, que ele está vagando nas ruas sem nada. Preciso encontrar meu filho e peço que quem soube, nos avise, meu filho é um trabalhador, uma pessoa calma, estamos muito preocupados”, apela.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Emerson Samuel pode informar à família pelos contatos 82 99366-7577, 82 99656-3850 e 82999127-3435 ou acionar diretamente a Polícia Civil, pelo número 181.