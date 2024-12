Manel Kape não tem simpatia pela separação do UFC de Muhammad Mokaev: ‘Ele é um lutador sujo’

Manel Kape não tem simpatia por Muhammad Mokaev.

No UFC 304, Kape e Mokaev se enfrentaram em uma batalha repleta de sangue ruim. A rivalidade foi tão acirrada que os dois lutadores brigaram na semana da luta e quase brigaram novamente na pesagem cerimonial. Porém, quando chegou a hora de finalmente se enfrentar dentro do octógono, as coisas foram dramaticamente diferentes, com Mokaev vencendo por decisão nada inspiradora em uma luta que viu o lutador invicto cometer inúmeras faltas ao longo da luta. Cinco meses depois e Kape ainda acha que se ferrou.

“Eu estava procurando a luta, o tempo todo perseguindo ele”, disse Kape aos repórteres no UFC Tampa Media Day. “O que ele estava fazendo era apenas fugir de mim. Seus chutes não surtiram efeito, pois eram para me afastar. Não há briga se alguém tenta brigar e outro decide fugir. Mostrei que o wrestling dele não está no meu nível.

“No segundo round tentei finalizar, mas ele agarrou meu short. Shakespeare diz que o homem é o dono do seu destino. Ele provavelmente mudou seu destino naquela noite quando pegou meu short. Pior que isso foi o árbitro.

“[Mokaev] não era um homem, ele [did] merda, mova-se. Ele estava procurando [the referee]ele agarrou meu short, e quando baixei as mãos, falei que perdi a posição, ele ainda agarrou meu short com medo, porque eu estava muito fundo naquela posição. É uma das minhas posições favoritas, a barra de joelho. Então senti a vitória naquele momento. Se eu conseguir a vitória naquele momento, ninguém vai falar que a luta foi chata, porque finalizei.

“Mas, por outro lado, o árbitro deve entender. Então ele não [do his] trabalho. Mokaev foi demitido, mas outra pessoa que deveria ser demitida também era o árbitro, porque ele não fez o seu trabalho. Vemos situações como [Michael] Chandler batendo na cabeça de Charles [Oliveira]vimos um cara morder outro cara. Esta situação foi semelhante, por isso não foi culpa apenas de Mokaev, mas também do árbitro. O árbitro foi o principal problema.”

O árbitro naquela noite foi Mike Beltran, que tem sido alvo de ira de alguns lutadores, incluindo Justin Gaethje, que criticou Beltran pela maneira como o árbitro lidou com as faltas em sua luta contra Michael Chandler no UFC 268. Kape se sente da mesma forma, e até foi ao ponto de sugerir que o UFC deveria parar de usar Beltran (as comissões atléticas realmente empregam e designam árbitros).

“O árbitro, houve uma situação em que dei um soco em Mokaev e ele colocou um dedo no meu olho e eu dei as costas”, disse Kape. “Mesmo naquele momento, quando virei as costas porque estava ruim, o árbitro não fez nada, não tirou ponto. … No vestiário ele disse: ‘Qualquer jogada suja e eu vou marcar um ponto.’ Ele apenas falou alto, mas não fez nada. Você tem que fazer o seu trabalho. Então eu sinto que naquela luta eu fui lutador e fui árbitro ao mesmo tempo, porque fui eu que parei a luta. Parei e ele seguiu meu exemplo. … Houve várias faltas nisso [fight] e ele não fez seu trabalho. Acho que o UFC deveria demiti-lo também, não apenas o Mokaev.”

Para maior clareza, o UFC não demitiu Mokaev.

Sua luta com Kape foi a última do contrato de Mokaev e a promoção optou por não contratá-lo novamente, em parte devido às suas travessuras fora da jaula. Considerando que ele tem apenas 24 anos e é um dos melhores pesos mosca do mundo, algumas pessoas acharam isso duro, mas para Kape isso é justiça.

“Ele joga sujo. Ele joga sujo”, disse Kape quando questionado sobre Mokaev. “Ele me fodeu, então por que não? É justo. Jogue limpo. Perca, bata ou tenha seu joelho destruído. Adoraríamos ver, porque ele não bateu daquela vez com aquele joelho, e eu fui direto para aquela perna porque sabia. Então, se você é durão como diz, você tem coração de leão, bata ou deixe seu joelho quebrar.”

“Não tenho nada contra ele, só sinto que ele é um lutador sujo, é uma pessoa suja. Boa sorte para ele. … Todo mundo tem seu carma. Como eu disse, o carma bate forte.

“Não me sinto mal porque ele agarrou meu short”, acrescentou Kape. “Aquele momento foi o maior momento da luta. … Ele estava em um momento profundo, viu sua primeira derrota. Naquele momento ele viu sua primeira derrota e você viu minha expressão. Fiquei feliz porque sabia que, se formos para o chão, existem níveis do meu jiu-jitsu. Sou faixa preta de jiu-jitsu, sou bom pra caralho. Eu sei o que estou fazendo. Então ele jogou sujo e também teve seu destino. Isso não é minha culpa.”

E aparentemente Mokaev concorda. O lutador invicto respondeu aos comentários de Kape nas redes sociais, ambos rejeitando a crença de Kape de que ele teria finalizado a finalização, e meio que acabando com a briga.

Antes de tudo pedi desculpas pelo que fiz e segui em frente, não choro mais e nem dou entrevista sobre a nossa briga, estou bem mano, não se preocupe comigo, Alá tem planos melhores para mim! 2º você tem 0 finalizações na carreira, se eu não tivesse tocado para Jafel Filho que acabou de vencer Amir Albazi e… https://t.co/RxWcJ71OYY – Muhammad Mokaev (@muhammadmokaev) 12 de dezembro de 2024

“Em primeiro lugar eu pedi desculpas [for] o que fiz e segui em frente, não choro mais e dou entrevista sobre a nossa briga. Estou bem, mano, não se preocupe comigo. Allah tem planos melhores para mim! “[Second] você tem 0 submissões em sua carreira. Se eu não batesse no Jafel Filho, que acabou de vencer Amir Albazi e tem 10 finalizações no cartel profissional, isso mostra o nível dos verdadeiros faixas-pretas! “Eu desejo [you] tudo de bom Manel e espero que isso [does] não continue!

Quis o destino que Kape e Mokaev vão competir neste fim de semana. Mokaev derrotou Joevincent So no Brave CF 91 na sexta-feira, enquanto Kape enfrenta Bruno Silva na luta principal do UFC Tampa neste sábado.