Mark Withers, ator de ‘Stranger Things’ e ‘Magnum, PI’, morto aos 77 anos

“Ele enfrentou sua doença com a mesma força e dignidade que trouxe ao seu ofício, criando um legado de cordialidade, humor e dedicação, juntamente com sua notável capacidade de tornar cada papel inesquecível”, disse Jessie.

Ela acrescentou… “O talento duradouro e o compromisso de Mark com a indústria serão lembrados com carinho por colegas, amigos e fãs.”

Além de seu papel como o namorado de Steven, Ted, em “Dynasty”, Withers teve participações especiais em “Mulher Maravilha”, “Magnum, PI”, “The Dukes of Hazzard”, “Hart to Hart”, “Remington Steele”, “Dallas ”, “LA Law”, “Days of Our Lives”, “Matlock”, “Kaz”, “The King of Queens”, “Frasier”… e, mais recentemente, “Stranger Things”.