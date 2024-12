Matt Brown argumenta que Colby Covington sobreviveu mais com conversa fiada do que com suas lutas: ‘Ele não faz nada de elite há muito tempo’

Colby Covington caiu para 2 a 4 em suas últimas seis partidas, quando um corte horrível interrompeu uma luta que ele estava perdendo de forma desequilibrada para Joaquin Buckley no UFC Tampa. Na verdade, foi sua primeira derrota em uma luta sem título desde 2015, mas o sempre franco meio-médio teve suas duas mais recentes oportunidades de campeonato com vitórias sobre lutadores com um recorde combinado de 0-8 em 16 lutas recentes.

Embora tenha zombado da paralisação em seus primeiros comentários sobre a derrota, Covington não estava tendo a melhor noite no escritório, independentemente de como sua luta terminou. Com seu 37º aniversário se aproximando no início de 2025, é possível que a última derrota de Covington tenha sinalizado o fim de sua carreira como meio-médio de elite.

O veterano do UFC Matt Brown argumenta que o tempo provavelmente passou muito antes da noite de sábado em Tampa.

“É difícil argumentar que ele realmente faz parte da elite há algum tempo”, disse Brown no mais novo episódio de O lutador contra o escritor. “Ele não faz nada de elite há muito tempo. Nem tenho certeza se a porta já estava fechada. Achei que essa era uma espécie de chance dele de mostrar que ainda é um meio-médio de elite e não passou no teste. Acho que aquela porta já pode ter sido fechada é a única ressalva para isso. Veremos.

“Acho que a questão é se ele se aposentará. Não se trata mais de ele ser um meio-médio de elite. Acho que essa resposta é bastante clara. Ele vai ficar por aqui? Ele vai continuar lutando? Porque ele meio que viveu mais de seu truque do que de suas performances, certo?

Antes de 2017, Covington era considerado uma perspectiva sólida, mas não fez muito barulho e mais tarde afirmou que o UFC lhe disse que ele potencialmente não seria recontratado com seu contrato prestes a expirar. Então Covington alterou sua abordagem e continuou vencendo lutas, mas de repente se tornou um dos mais barulhentos faladores de lixo do jogo. Ele atacou adversários, seus países de origem e até queimou pontes com ex-parceiros de treino e companheiros de equipe.

Nos últimos anos, Covington tornou-se sinônimo de seu apoio inabalável ao presidente eleito Donald Trump, que quase se tornou sua identidade tanto quanto o que ele fez em sua carreira de lutador. Isso lhe rendeu um convite para a celebração da noite eleitoral de Trump, mas não o ajudou a lidar com um candidato jovem e faminto como Buckley na noite de sábado passado.

“Existem diferentes maneiras de construir seu nome”, disse Brown. “Colby meio que seguiu o caminho de Chael Sonnen. Fale merda, vá lá e faça as pessoas falarem de você, então pegue os números e é assim que você ganha a chance ou você também tem a rota de Belal Muhammad, onde ele realmente não fala muita merda nem nada, mas ele vai lá e executa. Colby fez o caminho da conversa. Acho que provavelmente é por isso que ele será lembrado.

“Ele [still] tem aquela fome? Achei que isso respondia à pergunta no fim de semana passado. Eu não vi a fome. Ele não discutiu a paralisação do médico. Simplesmente não parecia que ele queria estar lá, e ele disse, ‘Legal, perdi por um corte, isso é melhor do que um nocaute técnico, um nocaute ou uma paralisação do árbitro e essa é uma maneira fácil de dar desculpas sobre como Eu poderia ter voltado e vencido aquela luta.’ É uma pena quando essas coisas começam a passar pela sua cabeça. É quando você sabe que é hora de parar.”

Somando-se aos problemas de Covington após o UFC Tampa está o fato de ele não ter conseguido conquistar o ouro nas três lutas pelo título que lhe foram oferecidas.

Embora ele tenha entrado em guerra com Kamaru Usman em duas ocasiões distintas, a luta mais recente de Covington pelo título terminou com ele perdendo uma decisão bastante desequilibrada em uma partida sem brilho contra Leon Edwards. Mais tarde, ele revelou que quebrou o pé no início da luta e depois disse aos repórteres antes do UFC Tampa que também sofria do mal da altitude, depois que o treinamento em grandes altitudes desempenhou um papel importante em seu desempenho.

Todas essas coisas podem ser verdade, mas Brown diz que a última vez que Covington venceu uma luta e pareceu realmente impressionante remonta a 2019 e muita coisa aconteceu desde então.

“A única coisa que eu diria sobre a luta foi a luta contra Robbie Lawler”, disse Brown. “Aquele Colby Covington parecia capaz de vencer qualquer um naquele dia. Foi um ótimo desempenho. Só o volume que ele colocou, o ritmo, o cardio, ele estava incrível. Na verdade, não tomei nenhum figurão que eu me lembre nem nada. Mas só vimos isso uma vez. Essa foi a única vez que o vimos fazer uma performance incrível.

“Eu só me pergunto se ele começou a confiar um pouco demais no seu truque e se esqueceu que eu tenho que ficar na academia e treinar, e tenho que acelerar esse ritmo assim. É uma espécie de tragédia porque pensei que ele era uma ótima perspectiva. Achei que ele poderia ter feito grandes coisas. Achei que ele poderia ter travado ótimas lutas com muitas pessoas, mas, na minha opinião, ele se envolveu demais com seu truque e meio que confiou nisso.

Covington não deu nenhuma indicação de que está pensando em se aposentar, mas também não há como dizer quando ele será visto novamente. Depois de perder para Edwards em dezembro de 2023, Covington só fez sua próxima aparição no UFC no último fim de semana para a luta contra Buckley.

Brown não pode dizer com certeza se Covington pode mudar as coisas, mas com base em sua última derrota, é difícil para ele acreditar que as coisas vão melhorar muito no futuro.

“Espero o melhor para Colby”, disse Brown. “Espero que ele volte melhor. Espero que ele aprenda as lições disso e volte melhor. Espero que ele volte para a academia, treine forte, acho que ele ainda tem lutas, mas ele tem que se reprimir, voltar para a academia e treinar como fazia quando era um novato porque ele era um meio-médio ameaçador quando era um novato.

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotifye iHeartRadio