Matt Brown: Conor McGregor pego em uma ‘tempestade de merda’ e ‘o UFC não pode salvá-lo’

É quase difícil lembrar que há apenas alguns anos Conor McGregor era um dos atletas mais populares e conhecidos em todo o mundo após duas lutas contra Nate Diaz, tornando-se o primeiro campeão simultâneo de duas divisões na história do UFC e colocando em uma megaluta com Floyd Mayweather.

Esses dias parecem já ter passado, com McGregor inativo em sua carreira de lutador desde 2021 e a maioria das maiores manchetes associadas ao seu nome envolvem prisões, acusações feias e até ações judiciais. O último incidente foi um júri na Irlanda que o considerou responsável por agressão sexual depois que uma ação judicial foi movida contra McGregor após alegações que remontam a 2018.

Embora McGregor tenha mantido sua inocência com planos de apelar do veredicto, ele está mais uma vez no centro das atenções por todos os motivos errados, sem saber se algum dia mudará as coisas.

“Conor vai passar por uma tempestade de merda aqui”, disse a lenda do UFC Matt Brown no último episódio de O lutador contra o escritor. “É claro que ele vai ser multado financeiramente, não acho que ele tenha problemas nisso. Mas acho que em termos de público, em termos de publicidade, isso vai prejudicá-lo com certeza. Deveria.

“Se ele foi condenado criminalmente ou não, o que você disse que não vamos abordar, se ele realmente fez isso ou não, ele foi considerado civilmente responsável e o fato é que ele se colocou em uma situação em que algo assim poderia acontecer. . Agora, ele terá que pagar as consequências por isso. Deveria ser responsabilizado publicamente por isso.”

Resta saber se o apelo de McGregor vale a pena ou não, mas o tribunal da opinião pública já se pronunciou em grande parte sobre ele e seu comportamento flagrante fora da jaula.

Embora McGregor nunca tenha se pintado exatamente como um anjo, as acusações de agressão sexual são obviamente muito sérias e esses são os tipos de acusações que não desaparecem magicamente.

“A opinião pública sobre ele mudou”, disse Brown. “Ele nunca teve aquela imagem totalmente limpa como Tiger Woods. Ele não estava tão limpo. Todos nós sabíamos que ele era um homem selvagem. Mas isso meio que aumentou o fascínio. Como se ele fosse um homem selvagem, mas é um artista marcial respeitável, ele não vai fazer ‘isso’. Agora ele cruzou essa linha, pelo menos de acordo com o júri, ele cruzou essa linha.

“Há um grupo de pessoas que vai perder o respeito por ele e não vai se importar tanto com o que ele faz ou não quer se envolver com o que está fazendo. Tem efeitos de longo alcance.”

Dito isto, Brown sabe que a redenção não está fora de questão para McGregor porque há exemplos disso acontecendo no passado com figuras proeminentes do esporte.

Talvez o nome no topo da lista seja o ex-campeão peso-pesado do boxe Mike Tyson, que na verdade foi condenado criminalmente por acusações de estupro em 1992, antes de cumprir três anos de prisão.

Após sua libertação Tyson voltou ao boxe mas a controvérsia ainda o seguiu enquanto enfrentava todos os tipos de problemas dentro e fora do ringue principalmente quando ele mordeu um pedaço da orelha de Evander Holyfield durante uma luta em 1997 que lhe rendeu uma derrota por desqualificação e uma proibição do ringue.

Embora nunca tenha escapado completamente de seu passado, Tyson realmente se tornou uma figura amada novamente nos últimos anos por meio de entrevistas, apresentando seu próprio podcast e até mesmo aparecendo na TV e em filmes como sua famosa participação especial em A ressaca. A popularidade contínua de Tyson, sem dúvida, desempenhou um papel importante em sua recente luta de retorno contra Jake Paul, resultando em mais de 100 milhões de pessoas assistindo ao evento na Netflix.

Brown não pode prever se McGregor poderia seguir uma trajetória semelhante, mas sabe que é possível.

“Não acho que isso seja irrecuperável, mas é ele quem deve salvá-lo”, disse Brown. “Ninguém vai salvá-lo nesta situação. O UFC não pode salvá-lo. Ele tem que fazer as coisas certas. Dê o fora dos clubes. Largue os canudos e volte para a academia. Talvez lutar não seja mais o que ele queira fazer, então talvez esse não seja o caminho certo, mas acho que é recuperável.

“Se ele sair e disser ‘Aprendi muito com essa situação e não estou mais me colocando nesse tipo de situação, estou focando na minha família… todo esse tipo de coisa, diz tudo de bom coisas – as pessoas gostam de ver uma história de redenção. As pessoas querem que sejam boas pessoas. Queremos que Conor faça isso, mas tem que ser ele quem vai fazer isso. Isso não vai acontecer por si só.”

Embora Brown tenha elogiado consistentemente sua crença de que McGregor nunca mais lutaria – muito antes do recente julgamento terminar – ele realmente espera que o superastro irlandês possa fazer as pazes e colocar sua vida de volta nos trilhos.

Talvez isso eventualmente signifique um retorno ao UFC, ou talvez McGregor apenas perceba o quão longe ele caiu e de alguma forma fique determinado a ressuscitar sua imagem pública.

“Vou torcer por ele se ele fizer isso”, disse Brown. “Ele endireita a vida e se torna uma pessoa melhor diante de todo esse cenário. Estou dizendo isso com pouca confiança de que isso vai acontecer. Talvez em algum momento de sua vida isso possa acontecer. Assim como Tyson, demorou muito. Ele já estava bem velho antes de finalmente virar a esquina. Conor pode ser o mesmo cara.”

